Die Teilkomponente von ZenaDrones UAS-Abwehrsystem wird für die moderne asymmetrische Kriegsführung der US-Streitkräfte und deren Verbündeten gebaut

Vancouver, British Columbia, (19. März 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass die bereits zuvor bekannt gegebene und von seiner Tochterfirma ZenaDrone entwickelte autonome Einweg-Drohne Interceptor P-1 so konzipiert wird, dass sie zu einem Verkaufspreis von unter 5.000 USD verkauft werden kann. Das Unternehmen hatte im Vorfeld verlautbart, dass mit der Entwicklung eines Prototypen für eine kleine Einweg-Abfangdrohne begonnen wurde, die feindliche Drohnen durch physisches Abfangen während des Fluges stoppen soll. Der als autonome Einweg-Drohne mit VTOL-Design (für Senkrechtstart und -landung) konzipierte Interceptor P-1 soll nun das vom Unternehmen entwickelte UAS-Abwehrsystem (UAS = unbemanntes Flugsystem) ergänzen - zu deutlich geringeren Kosten als herkömmliche Luftwaffenmunition.

"Wir haben bei der technischen Planung des Interceptor P-1 ein klares Ziel vor Augen: maximale Leistung zu minimalen Kosten. Das Ergebnis ist eine intelligente, leichter verfügbare Lösung für moderne luftgestützte Einsätze, die um weniger als 5.000 $ pro Drohne verkauft werden soll und die neue Welt der asymmetrischen Kriegsführung bereichert", so Shaun Passley, PhD, CEO von ZenaTech. "Der Interceptor P-1 ist ein zentraler Bestandteil des integrierten Abwehrsystems von ZenaDrone. Er ist so konzipiert, dass er nahtlos mit unseren Abfangplattformen und unserer Startstation auf See zusammenarbeitet. Damit können wir eine koordinierte Drohne-gegen-Drohne-Lösung anbieten, die den US-Streitkräften und ihren Verbündeten ein einheitliches und kosteneffizientes Luftraumverteidigungssystem an die Hand gibt."

Der Interceptor P-1 wurde entwickelt, um einer entscheidenden Asymmetrie in der modernen Kriegsführung entgegenzuwirken. Die Gegner setzen regelmäßig kostengünstige zivile und militärische Drohnen in großem Umfang ein, während herkömmliche Abwehrsysteme wie Boden-Luft-Raketen und Lasersysteme Kosten verursachen, die um ein Vielfaches höher sind als die Bedrohung, die sie abwehren. Der Prototyp des Interceptor P-1 wurde speziell dafür entwickelt, dieses Missverhältnis zu beseitigen.

Das Design des Interceptor P-1 umfasst die Planung vielseitiger Startoptionen wie den bodengestützten, fahrzeuggestützten und marinegestützten Einsatz über die firmeneigene Marine-Drohnenplattform IQ Glider, damit er in verschiedenen Umgebungen rasch reagieren kann. Durch seine skalierbaren Abfangkapazitäten soll er den Streitkräften dabei helfen, die kritische Infrastruktur zu schützen und feindliche Drohnenschwärme zu bekämpfen, sowie bestehende Luftabwehrsysteme als strategische Ergänzung zur ZenaDrone-UAS-Abwehrplattform unterstützen.

Das Unternehmen will den ersten Prototypen in den kommenden Monaten fertigstellen und wird im Zuge der weiteren Entwicklungen über Neuigkeiten in der Produktentwicklung, zu regulatorischen Meilensteinen, zur Zusammenarbeit mit Verteidigungsministerien und Regierungsbehörden sowie zu Pilotprojekten berichten.

Laut Angaben von Markets and Markets verzeichnet der internationale Markt für Drohnenabwehrsysteme jährlich Zuwächse von mehr als 25 % und dürfte bis zum Jahr 2030 die 10-Milliarden-Dollar-Marke knacken. Treiber sind die Intensivierung der drohnenbasierten Kriegsführung in mehreren aktiven Einsatzgebieten sowie der vermehrte Einsatz von handelsüblichen Drohnen, die für Kampfzwecke umfunktioniert wurden. Die Unternehmensführung von ZenaTech ist der Ansicht, dass sich das Unternehmen mit dem Interceptor P-1 zukünftige Beschaffungschancen verbündeter Regierungen, NATO-Partner und Kunden aus dem Verteidigungssektor des Gulf Cooperation Council (GCC) sichert.

Über ZenaTech

https://www.zenatech.com/ (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu mehr Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet.

Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigungen und Inspektionen im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die https://www.zenadrone.com/iq-quad-drone/ wird für Landvermessungen eingesetzt.

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ZenaTech

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Für Investoren:

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