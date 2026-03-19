Crowdstrike (CRWD): Die 450-Dollar-Marke entscheidet über den nächsten Sprung!

Rallye nach Rekordzahlen und NVIDIA-Deal?

Rückblick

Der Chart des Cybersecurity-Unternehmens zeigt, dass die Aktie nach einem Abwärtstrend jetzt auf Erholungskurs ist. Nach den Tiefstständen im Februar konnten die wichtigen gleitenden Durchschnitte der vergangen 20/50-Tage zurückerobert werden.

Crowdstrike-Aktie: Chart vom 18.03.2026, Kürzel: CRWD, Kurs: 434.25 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie kämpft aktuell mit einem horizontalen Widerstand im Bereich von rund 450 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch (per Tagesschlusskurs) würde ein technisches Kaufsignal generieren. Sollte der Breakout gelingen, liegt das nächste charttechnische Ziel im Bereich der alten Hochs bei etwa 520 bis 50 US-Dollar.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Warnsignal wäre ein Schlusskurs unter 420 US-Dollar. Damit ginge das kurzfristige Momentum verloren. Ein Rücklauf zurück zum markanten Tief bei knapp 340 US-Dollar könnte folgen.

Meinung

CrowdStrike hat am 3. März 2026 beeindruckende Ergebnisse für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2026 geliefert. Der Gewinn pro Aktie lag mit 1,12 USD deutlich über den Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen profitiert massiv von der Integration von "Agentic AI" in seine Falcon-Plattform. Partnerschaften mit Schwergewichten wie NVIDIA festigen die Marktführerschaft im Bereich der KI-gestützten Cybersicherheit. Da Crowdstrike ein Tech-Titel mit hoher Bewertung ist, reagiert die Aktie stark auf News und Schwankungen im Index.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 110.53 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.91 Mrd. USD

Meine Meinung zu Crowdstrike ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.