DJ Bank of England lässt Leitzins unverändert
Von Paul Hannon
DOW JONES--Die Bank of England (BoE) hat signalisiert, dass sie bereit sei, ihren Leitzins anzuheben, um einem durch den Krieg im Nahen Osten getriebenen Anstieg der Inflation entgegenzuwirken. Sie werde jedoch nichts überstürzen, da Dauer und Ausmaß der Störung der Energieversorgung ungewiss blieben. Anstatt den Zins zu senken, beließ die BoE ihren Leitzins bei 3,75 Prozent. Dies spiegelt wider, wie der Konflikt die Aussichten für die Volkswirtschaften weltweit verändert hat.
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March 19, 2026 08:10 ET (12:10 GMT)
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