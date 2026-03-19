Berlin (ots) -Ingenieurinnen und Ingenieure können ihre Projekte für den Deutschen Brückenbaupreis 2027 bis 30. Juni 2026 einreichen. Mit dem Wettbewerb zeichnen die Bundesingenieurkammer und der Verband Beratender Ingenieure VBI herausragende Ingenieurleistungen im Brückenbau aus. Der Preis steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Verkehr.Der Deutsche Brückenbaupreis gilt als höchste Auszeichnung in diesem Fachgebiet und wird 2027 zum elften Mal vergeben. Gesucht werden Brückenbauwerke, die in den vergangenen fünf Jahren fertiggestellt wurden und durch technische Qualität, gestalterische Stärke, innovative Lösungen und nachhaltige Planung überzeugen.Zwei Kategorien und ein SonderpreisDer Wettbewerb wird in zwei Hauptkategorien ausgeschrieben:- Straßen- und Eisenbahnbrücken- Fuß- und RadwegbrückenDarüber hinaus wird erneut der Sonderpreis Nachhaltigkeit vergeben. Er würdigt Projekte, die in besonderer Weise Lösungen für ressourcenschonendes und klimabewusstes Bauen entwickeln und umsetzen.Ingenieurleistungen sichtbar machenBrücken prägen Räume oft über Generationen hinweg. Sie verbinden Regionen, sichern Mobilität und stehen zugleich im öffentlichen Blick. Der Deutsche Brückenbaupreis macht sichtbar, welche Qualität Ingenieurinnen und Ingenieure sowohl im Neubau als auch im Umgang mit bestehender Infrastruktur erreichen. Eine Fachjury bewertet die eingereichten Projekte unter anderem nach Gestaltung, Funktionalität, Konstruktion, Innovation, Planungs- und Bauverfahren, Nachhaltigkeit sowie Wirtschaftlichkeit.Einreichung bis 30. Juni 2026 möglichIngenieurinnen und Ingenieure sind eingeladen, ihre Projekte für den Wettbewerb bis 30. Juni 2026 einzureichen. Die Auslobungsunterlagen und Teilnahmebedingungen stehen auf der Wettbewerbswebsite www.brueckenbaupreis.de bereit. Die Preisverleihung des Deutschen Brückenbaupreises 2027 findet am 10. März 2027 in Dresden statt - traditionell am Vorabend des Dresdner Brückenbausymposiums.Weitere Informationen und Unterlagen: www.brueckenbaupreis.dePressekontakt:Eva HämmerleKommunikation & PresseBundesingenieurkammerJoachimsthaler Str. 12 | 10719 BerlinT. +49 (0)30 2589 882-23 (Zentrale: - 0)haemmerle@bingk.deOriginal-Content von: Bundesingenieurkammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18349/6239246