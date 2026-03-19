Brüssel (www.anleihencheck.de) - Eine kurzfristige Krise im Nahen Osten kann die Weltwirtschaft verkraften. Eine anhaltende Disruption hätte weitaus schwerwiegendere Folgen. Das Fixed Income Team von DPAM schildert, wie es mit der ungewissen Situation umgeht:Bei einer kurzen Störung könnten die Ölpreise bei 90-100 USD pro Barrel bleiben, bevor sie sich allmählich wieder in Richtung 70 USD bewegen würden. Höhere Energiepreise würden die Verbraucherpreisindizes über die Ziele der Zentralbanken treiben und das Wachstum im laufenden Jahr leicht belasten. Insgesamt würden die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen beherrschbar bleiben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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