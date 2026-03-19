© Foto: UnsplashSwarmer gehört zu den heißesten Börsenstarts des Jahres. In nur zwei Tagen stieg die Aktie um rund 1.000 Prozent - doch die Bewertung wirft Fragen auf.Die Aktie des KI-Drohnen-Softwareunternehmens Swarmer hat nach ihrem Börsengang eine spektakuläre Rallye hingelegt. Innerhalb von nur zwei Tagen legte der Kurs um rund 1.000 Prozent zu und verzeichnete damit das stärkste Börsendebüt in den USA seit fast einem Jahr. Bereits am ersten Handelstag schoss die Aktie um 520 Prozent nach oben, am darauffolgenden Tag folgte ein weiterer Anstieg um 77 Prozent auf 55 US-Dollar. Der Kurssprung spiegelt das aktuell enorme Interesse der Anleger an Verteidigungstechnologie und autonomen Waffensystemen …Den vollständigen Artikel lesen
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