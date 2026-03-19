Die Adidas-Aktie verliert am Donnerstag aktuell -3,8% und steht bei 131,60 €. Damit befindet sie sich wieder auf dem Niveau von Anfang 2023. Auf Jahressicht beträgt der Kursverlust rund -40%. Sind das jetzt wieder gute Einstiegskurse? Iran-Konflikt belastet Der Kursrückgang ist nicht ausschließlich auf den Iran-Konflikt zurückzuführen. Allerdings schwächeln die Börsen seit dem Angriff von Israel und der USA auf den Iran Ende Februar. Das führte insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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