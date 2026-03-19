Die gestrigen US-Inflationsdaten wurden durch die abendliche Zinssitzung der US-Notenbank zusätzlich befeuert. Die dabei entwickelte Kursschwäche setzt sich heute mit weiterem Momentum fort, sodass beim Silberpreis bereits die Aufwärtstrendlinie seit Sommer 2025 touchiert wurde. Hierbei bündelt sich ein Unterstützungscluster um 71,44 US$, welches bei Unterschreitung weiteres Abwärtspotenzial eröffnen würde. Entscheidung noch vor dem Wochenende Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de