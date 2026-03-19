Die Oklo-Aktie setzte gestern mit einem Kursverlust von -6% ihren dramatischen Kursverfall der letzten Monate fort und fiel auf ein neues 6-Monatstief. Fielen die Zahlen des Nukleartechnologieunternehmens so schlecht aus oder verlieren Anleger langsam die Geduld mit dem SMR-Hersteller? Analysten senken die Kursziele Die Zahlen von Oslo für das vergangene Jahr waren recht unspektakulär. Das Unternehmen konnte auch 2025 noch keine Umsätze verbuchen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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