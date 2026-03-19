Seit iOS 26.1 kann Apple Patches im Hintergrund einspielen, statt ein komplettes Update auszuführen. Jetzt wird über dieses Background-Security-Improvements-System eine kritische Webkit-Lücke gefixt. Das Sicherheitsupdate ist aber nicht leicht zu finden. Apple nutzt erstmals das mit iOS 26.1 eingeführte Background-Security-Improvements-System, das es ermöglicht, Patches für bestimmte Kernkomponenten im Hintergrund einzuspielen. Ein komplettes Betriebssystem-Update ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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