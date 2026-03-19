Die Valeo Foods Group, die zu den führenden Herstellern von Süßwaren, Leckereien und Snacks in Europa zählt, hat eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an Prestige-96 AD ("Prestige") unterzeichnet, einem marktführenden bulgarischen Hersteller süßer Backwaren.

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Prestige-96 sandwich biscuits.

Das 1996 gegründete Unternehmen Prestige ist einer der etabliertesten und renommiertesten Hersteller von Keksen, Waffeln und süßen Snacks in Bulgarien. Seine Produktpalette umfasst einige der bekanntesten lokalen Marken des Landes, unter anderem Naya (???), Hyper (??????), Mirage (?????) und Roden Kray (????? ????). Prestige beschäftigt in seinen Betrieben rund 450 Mitarbeitende.

Die Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für die langfristige Wachstumsstrategie der Unternehmensgruppe, die im Rahmen ihrer fortgesetzten Expansion in Europa auf den Erwerb marktführender, bekannter lokaler Marken ausgerichtet ist. Als achte Akquisition der Valeo Foods Group seit 2022 untermauert Prestige den Anspruch des Unternehmens, seine Position als Europas führender Anbieter von Süßwaren weiter auszubauen.

Die Integration von Prestige in die Unternehmensgruppe wird voraussichtlich einen erheblichen strategischen Mehrwert erschließen. Das fusionierte Unternehmen wird das Wachstum in Bulgarien beschleunigen, indem es die Möglichkeiten für Cross-Selling erweitert und von den guten Beziehungen von Prestige zu den Einzelhändlern profitiert. Zudem eröffnet die Übernahme neue Perspektiven für die Expansion in verwandte Snack-Kategorien und stärkt die internationale Präsenz der Valeo Food Group. So können beide Unternehmen ihre Exportkompetenzen nutzen, um in bestehenden und neuen Märkten erfolgreich zu sein.

Prestige verfügt darüber hinaus über einen modernen, gut ausgestatteten Produktions- und Lagerkomplex, der die Kapazitäten, die operative Flexibilität und die Gesamteffizienz der Gruppe erhöht.

Ihr erfahrenes lokales Managementteam teilt den Anspruch von Valeo Foods hinsichtlich Qualität, betrieblicher Exzellenz und langfristiger Unternehmensstabilität. Das Fachwissen und die starke kulturelle Übereinstimmung werden entscheidend dazu beitragen, das Ziel des Konzerns zu erreichen und Europas unangefochtener Marktführer im Süßwarensegment zu werden.

Ronald Kers, CEO bei der Valeo Foods Group, kommentiert: "Prestige ist ein einzigartiges Unternehmen mit herausragenden Marken, einer soliden Marktposition und einem äußerst kompetenten Team. Durch die Kombination der Branchenexpertise von Prestige mit der Reichweite des Valeo Foods-Netzwerks erkennen wir erhebliche Chancen, um das Wachstum zu beschleunigen, in neue Märkte zu expandieren und den Verbrauchern in ganz Europa noch mehr begehrte Produkte anzubieten. Mit dieser Übernahme investieren wir in langfristiges, nachhaltiges Wachstum und erweitern unsere Kompetenzen auf eine Weise, die unser Kerngeschäft organisch unterstützt. "Wir freuen uns darauf, das Prestige-Team willkommen zu heißen und gemeinsam zu wachsen."

Darina Stoyanova, CEO bei Prestige 96, erklärt:

"Dank des Engagements unserer Beschäftigten und des Vertrauens unserer Kunden konnte sich Prestige zu einem der führenden Hersteller von Süßsnacks in Bulgarien entwickelt. Der Zusammenschluss mit Valeo Foods verschafft uns ein noch besseres Fundament, um auf diesem Erfolg aufzubauen. Durch die Kombination der erfolgreichen Marken von Prestige mit der internationalen Reichweite und den Kompetenzen von Valeo Foods eröffnen sich enorme Möglichkeiten, unser Geschäft zu expandieren, neue Märkte zu erschließen und weiterhin die Produkte anzubieten, die Verbraucher lieben."

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Die Bedingungen der Vereinbarung werden nicht bekannt gegeben.

Über die Valeo Foods Group

Die Valeo Foods Group ist ein führendes internationales Lebensmittelunternehmen, das auf die Herstellung hochwertiger Süßwaren, Snacks und Köstlichkeiten spezialisiert ist. Unser vielfältiges Portfolio umfasst mehr als 80 Marken, darunter Marktführer wie Balconi-Kuchen, Barratt-Süßwaren, Pedro-Konfekt, Horalky-, Lina- und Mila-Waffeln, Rowse-Honig, Bernard-Ahornsirup und Kettle Chips. Mit einem Umsatzerlös von fast zwei Milliarden Euro beschäftigt die Gruppe über 5.500 Mitarbeiter an 30 Produktstandorten und Niederlassungen in Großbritannien, Italien, Deutschland, den Niederlanden, Irland, Mittel- und Osteuropa sowie Nordamerika. Die Valeo Foods Group ist im Besitz der weltweit führenden Investmentgesellschaft Bain Capital.

Über Prestige 96

Prestige ist eines der bekanntesten FMCG-Unternehmen Bulgariens und Marktführer in seinen Kernkategorien Kekse, Waffeln und Minikuchen in Bulgarien. Prestige ist bekannt für seinen hohen Qualitätsanspruch und überragenden Geschmack und hat seine Präsenz erfolgreich ausgebaut. Die hochwertigen Produkte des Unternehmens sind heute in über 30 Ländern erhältlich. Als Eigentümer renommierter Marken mit außergewöhnlicher Kundenbindung wie Naya (???), Mirage (?????), Trayana (??????), Roden Kray (????? ????), Hyper (?????), Spoko (?????) und Prestige Wellness hat das Unternehmen ein breit gefächertes Sortiment an süßen Backwaren geschaffen, das kontinuierliches Wachstum und Innovation fördert. Prestige beschäftigt in seinen Betrieben rund 450 Mitarbeitende.

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