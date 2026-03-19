ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 5 Franken auf "Sell" belassen. Die Profitabilität habe sich im zweiten Halbjahr verbessert in Relation zum ersten Halbjahr, schrieb Sebastian Vogel am Donnerstag. Negativ wertete der Experte die gesenkten mittelfristigen Zielvorgaben der Online-Apotheke./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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