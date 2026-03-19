EQS-News: Kontron AG
/ Schlagwort(e): Stellungnahme
Linz, 19. März 2026 - Die aktuellen Kursverwerfungen haben aus Sicht des Managements keine Grundlage in der operativen Entwicklung von Kontron. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts ist unverändert für den 26. März 2026 geplant.
Kontron AG prüft angesichts geopolitischer Spannungen und Volatilitäten bei der Aktienkursentwicklung Maßnahmen, um vom attraktiven Kursniveau der Kontron Aktie zu profitieren. Insbesondere wird kurzfristig die Verabschiedung eines Aktienrückkaufprogramms im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten evaluiert.
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Über Kontron
Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit und ist im SDAX sowie TecDAX der Deutschen Börse gelistet.
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19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Kontron AG
|Industriezeile 35
|4020 Linz
|Österreich
|Telefon:
|+43 (732) 7664 - 0
|E-Mail:
|ir@kontron.com
|Internet:
|https://www.kontron.com
|ISIN:
|AT0000A0E9W5
|WKN:
|A0X9EJ
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX, Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2294570
|Ende der Mitteilung
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2294570 19.03.2026 CET/CEST