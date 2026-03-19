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AWE2026 signalisiert die Zukunft: Ein entscheidender Moment für das Zeitalter der KI



19.03.2026 / 14:20 CET/CEST

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SHANGHAI, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Am 15. März endete die Appliance & Electronics World Expo 2026 (AWE2026) nach vier dynamischen Tagen, an denen mehr als 1.200 globale Unternehmen und Innovatoren teilnahmen, um KI-gestütztes intelligentes Wohnen zu präsentieren. Vorläufige Zahlen der AWE zeigen, dass die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 % gestiegen sind, was die AWE zur weltgrößten Ausstellung für Verbrauchertechnologie macht. Der Hauptveranstaltungsort im Shanghai New International Expo Centre erstreckte sich über 140.000 Quadratmeter und lockte Hunderttausende von Besuchern an, die die Ausstellung hautnah erleben konnten. Der Veranstaltungsort Shanghai Eastern Hub International Business Cooperation Zone bot internationalen Besuchern einen vereinfachten Zugang mit Vorregistrierung und visafreiem Zugang, so dass sie die Messe gleich nach ihrer Ankunft besuchen konnten. Unter dem Motto "Smart AI, Smarter Future" präsentierten führende Unternehmen auf der AWE2026, wie KI jeden Aspekt des intelligenten Lebens verändert. Haier und Dreame stachen mit Ausstellungen in ganzen Hallen von jeweils mehr als 10.000 Quadratmetern hervor. Haier stellte sein aktualisiertes AI Eye 2.0 vor und brachte die Seeker-Reihe intelligenter L4-Geräte auf den Markt, die drei Arten von Haushaltsservice-Robotern für Reinigung, Begleitung und Haushaltshilfe umfasst. Dreame präsentierte ein umfassendes Ökosystem, das intelligente Geräte, Smartphones, Fahrzeuge, Luft- und Raumfahrt, Energiemanagement und Rechenleistung abdeckt, und stellte unter anderem einen Kleiderfaltroboter, den selbst entwickelten mobilen Prozessor "Chixiao 01" und den Nebula NEXT 01X vor. Im Bereich Smart Home stellten Marken wie Haier, Huawei, Hisense, Siemens und Panasonic tief integrierte KI-Produkte vor, die den Wandel von passiven zu aktiv dienenden Geräten zeigen. Ein großes Highlight war die Heimservice-Robotik, bei der Unternehmen wie Haier, Hisense, TCL, Fotile, Roborock, MOVA, Ecovacs und Dreame alles von Begleitrobotern und Roboterküchen bis hin zu Reinigungsgeräten auf Rädern und sogar fliegenden Geräten vorstellten, die eine neue Dimension des freihändigen Wohnens ermöglichen. Auch die verkörperte KI stand im Mittelpunkt des Interesses. Unternehmen wie Unitree, Agibot, MagicLab, Tesla, DEEP Robotics, ULS Robotics, Tars, Zeroth, Genisom AI und andere stellten Roboter vor, die in der Lage sind, komplexe Aufgaben zu bewältigen - vom Boxen und Sticken bis zum Aufschrauben von Flaschendeckeln - und die rasante Fortschritte bei der Wahrnehmung und Bewegungssteuerung zeigen. Im Bereich der intelligenten Endgeräte präsentierten Marken wie Huawei, Dreame, BOE, Aridge, BYD, Tesla, Vertaxi, NAVEE, Segway-Ninebot und Sky Motor Lösungen der nächsten Generation, darunter Elektrofahrzeuge, wasserbasierte Flugzeuge, fliegende Autos und intelligente Zweiräder. In der Zwischenzeit stellten Unternehmen wie Qwen, XREAL, Lenovo, ZTE, Insta360, TCL RayNeo, Robam, Shokz, Rokid und Orka Tech die neueste Welle von KI-gesteuerten Geräten vor, von Smart Glasses und Smartphones bis hin zu PCs, Ohrhörern und Action-Kameras. Neben den Geräten wurden auf der AWE2026 auch bahnbrechende Entwicklungen bei Chips und Computern von Intel, Lisuan Tech, MiniMax, Dreame, Ugreen und Moore Threads sowie Display-Technologien der nächsten Generation von Sony, Hisense, TCL, LG, Changhong und Skyworth vorgestellt, und Innovationen im Bereich der Gehirn-Computer-Schnittstellen von BrainCo, Stonehill und anderen zeigten Fortschritte bei der Integration von Mensch und Maschine. Das Jahr 2026, das als "Jahr der Robotik" gefeiert wird, wurde mit der spektakulären KI-Präsentation der AWE2026 eröffnet, die eines deutlich machte: die Zukunft ist da. Während fast 10.000 intelligente Produkte von den Ausstellungsflächen in den Alltag einziehen und die Interaktion zwischen Mensch und Maschine immer reibungsloser wird, signalisiert die AWE mehr als nur Innovation - sie markiert die Startlinie für einen branchenweiten Wandel, der eine neue Ära der Koexistenz von Mensch und Maschine einleitet. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937671/image1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/awe2026-signalisiert-die-zukunft-ein-entscheidender-moment-fur-das-zeitalter-der-ki-302718785.html



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