Tokenisierte Wertpapiere sollen im regulierten Handel startenDie US-Börsenaufsicht soll eine Regeländerung genehmigt haben, die den Handel mit tokenisierten Wertpapieren an der Nasdaq im Rahmen eines Pilotprogramms ermöglicht. Zum Auftakt werden ausgewählte Large-Cap-Aktien sowie breit gehandelte börsengehandelte Produkte einbezogen. Die Abwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Depository Trust Company (DTC) und markiert einen der ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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