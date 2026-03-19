Unterhaching (ots) -Mit einer ordentlichen Portion Humor und jeder Menge Ziegen inspiriert EXTRA Kaugummi junge Menschen weniger zu überdenken und häufiger mal zum Kaugummi zu greifen.Falsches Emoji gesendet? Den Post des Ex geliked? Die Lehrerin "Mama" genannt? Schluss mit dem Overthinking! EXTRA Kaugummi präsentiert mit der neuen Kampagne "Channel Your Inner Goat" das neue Mantra für maximale Gelassenheit: Sei so gechillt wie eine Ziege und kau einfach.Ziegen - Masters of ChillDie Idee ist einfach: Während Teenager über alles und nichts grübeln, bleiben Ziegen immer cool. Sie kauen einfach immer weiter. Sie sind die Meister des Chillens und deswegen schon lange die Stars auf TikTok und Co. Genau hier setzt die neue EXTRA Kampagne an und zeigt auf authentische und humorvolle Weise, dass ein kleiner Reset-Moment oft schon ausreicht, um das Gedankenkarussell zu stoppen.* EXTRA Kaugummi versteht sich als täglicher Begleiter für alle, die im Alltag zwischendurch eine kleine Pause brauchen: "Kopf aus. Kaugummi rein.".Eine Kampagne mit tierisch viel ContentKaum ein Lebewesen verkörpert Gelassenheit besser als eine Ziege. Daher sind sie die Stars der kreativen und interaktiven Maßnahmen der Kampagne.In Berlin sorgen heute schon als Ziegen verkleidete Promoter*innen für eine entspannte Unterbrechung im Alltag. Sie überraschen Menschen in typischen Overthinking-Momenten mit humorvollen, handgeschriebenen Schildern. Für den passenden Geschmack zum gechillten Ziegen-Vibe gibt es Kaugummi zum Probieren. Die Aktion schafft spontane Interaktionen, shareable Momente und macht die Kampagne direkt erlebbar. Als Nächstes folgen Hamburg (20. März 2026) und München (21. März 2026).Die Aktionen werben für das digitale Highlight der Kampagne: Ein TikTok-Live-Event (https://www.tiktok.com/live/event/7615653949386784801?_r=1&enter_from=share_link&share_from_user_id=6881151210322183170) am 25. März um 15 Uhr, das von Creator Mirko (@legendarymirko) moderiert wird. Hier können User ihre Overthinking-Momente einsenden, die dann auf natürliches Futter wie Blätter schonend gelasert und live an Ziegen verfüttert werden.** Auf keinen Fall verpassen - denn wer will keine Overthinking-Gedanken loswerden?Begleitend sorgen Memes und positive "Goat Affirmations" für Aufmerksamkeit. Und auf einer Ziegenfarm in Bayern lernen ausgewählte Content Creator direkt von den "Stars der Kampagne", wie man wahre Coolness meistert und ganz entspannt kaut."Channel Your Inner Goat" holt junge Menschen auf leichte und amüsante Weise in ihrer Lebenswelt ab, begegnet ihnen mit einem Augenzwinkern - und jeder Menge Kaugummi. Denn manchmal ist die beste Antwort auf das Gedanken-Chaos ganz einfach: Kopf aus. Kaugummi rein.© Mars WrigleyMars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen beliebten Süßwarenprodukten sorgt Mars Wrigley für Glücksmomente im Alltag. Zu den bekanntesten Marken gehören M&M'S, SNICKERS und TWIX sowie WRIGLEY'S EXTRA und AIRWAVES, die weltweit Konsument*innen eine Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis bietet der 2021 in Berlin eröffnete M&M'S-Store.* Die Kampagne soll in keiner Weise eine ernsthafte Kampagne zur Sensibilisierung für psychische Gesundheit ersetzen. Wir arbeiten eng mit der Jugendorganisation Mental Health Crowd zusammen, um Menschen an diese Organisation bzw. an geeignete Netzwerkpartner/Anlaufstellen verweisen zu können, wenn wir dies für hilfreich halten.** Wir arbeiten mit den Ziegen auf eine Weise, die das Wohl der Tiere an erste Stelle setzt. Tierärzte wurden für diese Kampagne konsultiert und sind bei allen Dreharbeiten mit den Ziegen anwesend. Alltägliche und nachvollziehbare "Overthinking"-Situationen werden sicher auf natürliches Futter, welches die Ziegen ohnehin fressen, gelasert. Ziegen können, müssen aber nicht mit den Creator*innen und dem Team interagieren.Pressekontakt:Philipp WallerWeber Shandwick+49 (0) 89 38 017988Team_MW@webershandwick.comOriginal-Content von: Mars Wrigley, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148335/6239333