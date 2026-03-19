Velbert (ots) -Zwischen Sparbuch, ETF und einer Vielzahl an Finanzangeboten fehlt vielen Familien ein klarer Plan, um Kindergeld langfristig für den Vermögensaufbau ihrer Kinder zu nutzen. Welche Schritte dabei sinnvoll sind und wie sich langfristige Ziele systematisch umsetzen lassen, erklärt Mark Orfson von der Cash4Kids Academy.Eltern möchten ihren Kindern einen stabilen finanziellen Start ins Leben ermöglichen. Doch zwischen laufenden Ausgaben und einem unübersichtlichen Markt bleibt dieser Vorsatz häufig unkonkret. Das Kindergeld fließt Monat für Monat auf das Konto und wird oft für den Alltag verwendet, ohne systematisch in einen langfristigen Plan eingebunden zu sein. Wer vorsorgen möchte, steht vor Fragen zu Kosten, Steuern und langfristiger Bindung. Aus dieser Unklarheit entsteht schnell Unsicherheit. Die Sorge, Fehler zu machen oder wertvolle Zeit zu verlieren, führt nicht selten dazu, dass Entscheidungen vertagt werden. "Viele Eltern unterschätzen, welche Wirkung fehlende Planung über Jahre hinweg entfalten kann", erklärt Mark Orfson, Gründer der Cash4Kids Academy. "Ohne klaren Plan bleibt das Potenzial des Kindergeldes oft ungenutzt.""Der entscheidende Schritt ist, finanzielle Entscheidungen bewusst und strukturiert zu treffen", sagt Mark Orfson, der neben seiner Tätigkeit in der Finanzbranche seit vielen Jahren auch als professioneller Tänzer aktiv ist. Gemeinsam mit Thomas Kunz, der auf rund zwanzig Jahre Erfahrung im Finanzvertrieb zurückblickt, war er lange in verantwortungsvollen Führungspositionen eines großen Finanzkonzerns tätig. In der Arbeit mit Familien zeigte sich jedoch, dass klassische Lösungen für Kinder häufig an Transparenz, Flexibilität und langfristiger Perspektive mangeln. Die bewusste Neuausrichtung führte schließlich zur Gründung der Cash4Kids Academy. Ziel ist es, Eltern einen klar definierten Rahmen für den strukturierten Vermögensaufbau ihrer Kinder zu bieten. Ausgangspunkt bildet dabei eine individuelle Analyse der familiären Situation, auf deren Basis ein langfristig angelegtes Konzept entwickelt wird.Struktur statt Zufall: Der grundlegende AnsatzViele Eltern starten die finanzielle Vorsorge für ihre Kinder mit einer konkreten Produktempfehlung. Aus Sicht von Mark Orfson setzt genau hier die häufige Unsicherheit an. "Oft wird etwas abgeschlossen, bevor klar ist, welches Ziel eigentlich verfolgt wird und welcher Weg realistisch dorthin führt", erklärt er. Deshalb beginnt der Ansatz der Cash4Kids Academy nicht mit einem Produkt, sondern mit einer strukturierten Analyse der familiären Ausgangssituation. Welche finanziellen Spielräume bestehen? Welcher Zeitraum steht bis zur Volljährigkeit zur Verfügung? Und welches Vermögen soll in diesem Rahmen aufgebaut werden? Erst wenn diese Fragen geklärt sind, lassen sich einzelne Bausteine sinnvoll einordnen.Im Mittelpunkt steht dabei die langfristige Ausrichtung. "Wenn Eltern nachvollziehen können, wie Beiträge, Laufzeit und Ziel zusammenwirken, treffen sie Entscheidungen deutlich sicherer", so Mark Orfson. Vorsorge wird dadurch nicht zu einer Aneinanderreihung einzelner Maßnahmen, sondern zu einem nachvollziehbaren Gesamtkonzept. Das schafft Orientierung und reduziert die Unsicherheit, die viele Familien zu Beginn empfinden.Die Strategie: Langfristiger Vermögensaufbau mit SystemSind Ziele, Zeitrahmen und finanzielle Spielräume definiert, wird daraus ein tragfähiges Konzept entwickelt. In vielen Fällen setzt die Cash4Kids Academy dabei auf breit gestreute ETF-Lösungen, die kosteneffizient und transparent strukturiert sind. "Beim Vermögensaufbau für Kinder sprechen wir in der Regel über lange Zeiträume", erklärt der Finanzexperte. "Wer diese Zeit konsequent nutzt, braucht keine kurzfristigen Trends oder komplizierten Produktkonstruktionen." Entscheidend sei nicht die Auswahl eines einzelnen Fonds, sondern die klare Abstimmung von Beiträgen, Laufzeit und Flexibilität.Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Offenlegung von Kosten und Annahmen. Statt mit optimistischen Modellrechnungen zu arbeiten, werden nachvollziehbare Szenarien zugrunde gelegt. "Eltern sollen verstehen, welche Ergebnisse unter realistischen Bedingungen möglich sind und welche Faktoren sie beeinflussen", so Thomas Kunz. Regelmäßige Sparbeträge, etwa in Höhe des nicht benötigten Kindergeldes, können über 15 bis 18 Jahre hinweg ein solides Fundament schaffen. Unter entsprechenden Rahmenbedingungen ist dabei auch ein Vermögensaufbau im höheren fünf- oder sechsstelligen Bereich denkbar. Maßgeblich bleibt jedoch die Kombination aus Zeit, Kontinuität und einer klaren Ausrichtung.Der Prozess: Begleitung statt EinmalberatungEin langfristiges Vorsorgekonzept entwickelt sich mit der Familie weiter. "Einkommen verändern sich, Prioritäten verschieben sich, manchmal treten unvorhergesehene Ereignisse ein", sagt Mark Orfson. Deshalb versteht sich die Zusammenarbeit nicht als einmalige Empfehlung, sondern als kontinuierliche Begleitung. In regelmäßigen Abständen werden Zielsetzung, Beiträge und zugrunde liegende Annahmen überprüft und bei Bedarf angepasst. So bleibt der Vermögensaufbau an die jeweilige Lebenssituation der Familie angepasst.Zum Ansatz gehört zudem die sachliche Prüfung bestehender Lösungen. Vorhandene Verträge werden analysiert und transparent eingeordnet, bevor neue Schritte erfolgen. "Es geht nicht darum, pauschal etwas auszutauschen, sondern nachvollziehbar zu bewerten, ob eine bestehende Lösung zum definierten Ziel passt", betont der Gründer der Cash4Kids Academy. Auf diese Weise entsteht kein starres Modell, sondern ein anpassungsfähiges Konzept, das mit dem Kind und den Rahmenbedingungen der Eltern mitwachsen kann.Haltung und Verantwortung: Transparenz als GrundprinzipFür Mark Orfson ist das Thema Vermögensaufbau für Kinder eng mit persönlicher Verantwortung verbunden. Als Vater hat er sich intensiv damit auseinandergesetzt, welche Lösungen langfristig tragfähig sind und welche eher kurzfristig wirken. "Wenn es um das eigene Kind geht, akzeptiert man keine Strukturen, die man nicht vollständig versteht", sagt er. Dieser Anspruch führte ihn und Thomas Kunz dazu, gewohnte Vertriebswege kritisch zu hinterfragen. Nach vielen Jahren in verantwortungsvollen Positionen eines großen Finanzkonzerns entschieden sie sich bewusst für einen unabhängigen Rahmen mit größerer Produktfreiheit und klarer Kommunikation.Im Fokus steht dabei nicht eine möglichst hohe Prognose, sondern eine realistische Einschätzung dessen, was erreichbar ist. "Wir geben keine pauschalen Zusagen und arbeiten nicht mit überzogenen Erwartungen", betont Thomas Kunz. Stattdessen werden Annahmen, Risiken und Zielpfade offen dargelegt. Transparenz ist damit kein Schlagwort, sondern Voraussetzung für fundierte Entscheidungen. Für Eltern bedeutet das vor allem Klarheit darüber, welche Schritte sie gehen und welche Wirkung diese langfristig entfalten können.Sie möchten das Kindergeld Ihres Kindes sinnvoll investieren und den Vermögensaufbau von Anfang an strukturiert angehen? Dann nehmen Sie Kontakt zu Mark Orfson (https://www.cash4kidsacademy.de/) von der Cash4Kids Academy auf und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch.Pressekontakt:Cash4Kids AcademyVertreten durch: Mark Orfson und Thomas KunzEmail: support@cash4kids-academy.deWebseite: https://www.cash4kidsacademy.de/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Cash4Kids Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182205/6239327