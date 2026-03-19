Der 2025 von deutschen Ladeanbietern gegründete Lobbyverband CharGER hat einen neuen Vorstand gewählt. Die Mitglieder entschieden sich einstimmig für eine neue Führungsmannschaft rund um Wirelane-Chef Constantin Schwaab. Neben Schwaab wurden auch Lars Balzer, stellvertretender Vorsitzender von Qwello, und Uwe Müller, Schatzmeister von e-jIn, für eine zweijährige Amtszeit gewählt, wie CharGER mitteilt. Damit löst das neue Trio den Gründungsvorstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net