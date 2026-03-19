In Washington braut sich für Krypto-Börsen ein regulatorischer Sturm zusammen. Das "CLARITY Act"-Gesetzespaket zielt darauf ab, den Wildwuchs bei Stablecoins wie USDC zu beenden. Ein zentraler Streitpunkt: Dürfen Anbieter ihren Kunden Zinsen auf Stablecoin-Bestände ausschütten? Für Coinbase, den größten US-Krypto-Player, steht hier ein bedeutender Umsatzpfeiler auf dem Spiel.Der aktuelle Entwurf des CLARITY Act sieht vor, Stablecoin-Emittenten die direkte Auszahlung von Zinsen zu untersagen. Hintergrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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