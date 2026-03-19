Die Studie "Total Economic Impact (TEI) of Tanium Autonomous IT" zeigt, dass sich die MTTR um 75 verringert, die Effizienz bei der Installation von Patches auf Workstations um 95 steigt und die Produktivität im dritten Jahr mit Tanium um 70 zunimmt

Tanium, ein führender Anbieter im Bereich Autonomous IT, gab heute bekannt, dass eine im Auftrag von Tanium durchgeführte Total Economic Impact (TEI)-Studie von Forrester Consulting aus dem Jahr 2026 ergab, dass die Tanium Autonomous IT Platform für ein fiktives globales Unternehmen bis zum dritten Jahr eine Kapitalrendite (ROI) von 235 und einen Gesamtnutzen von 20,1 Mio. US-Dollar erzielte bei einer Amortisationszeit von weniger als sechs Monaten.

Die Studie beschreibt die wirtschaftlichen Ergebnisse und geschäftlichen Auswirkungen, die Unternehmen durch den Einsatz der Tanium Autonomous IT Platform erzielt haben, darunter eine Verkürzung der durchschnittlichen Reparaturzeit (MTTR) bei Endgerätevorfällen um 75 %, eine Steigerung der Effizienz bei der Patch-Installation auf Workstations um 95 sowie eine Produktivitätssteigerung von 70 für Endgeräte- und Sicherheitsteams bis zum dritten Jahr.

"Autonome IT liefert konkrete Ergebnisse und hat messbare Auswirkungen auf das Geschäft", sagte Pedro Diaz, Chief Revenue Officer bei Tanium. "Diese neue Forrester-Studie zeigt genau, was unsere Kunden tagtäglich mit Tanium erleben, darunter eine schnellere Fehlerbehebung, erhebliche Verbesserungen bei der Patch-Effizienz, eine höhere Teamproduktivität und eine stärkere Sicherheitslage. Mit Tanium Autonomous IT, das auf Echtzeit-Endpunkt-Intelligenz und -Kontrolle basiert, können Unternehmen schneller innovativ sein, widerstandsfähig bleiben und ihr Geschäft zuverlässig vorantreiben."

Die Tanium Autonomous IT Platform ermöglichte es den Kunden, Zeit und Geld zu sparen mit konkreten Ergebnissen. Laut der Forrester-Studie stellten die untersuchten Unternehmen Folgendes fest:

Eine Kapitalrendite von 235 mit einem Gesamtnutzen von 20,1 Mio. US-Dollar über drei Jahre, einschließlich Kosteneinsparungen in Millionenhöhe durch den Verzicht auf veraltete Tools und die Vermeidung von Ausfallzeiten für Endnutzer.

Eine um 95 höhere Effizienz bei der Installation von Patches auf Arbeitsstationen.

Eine 80-prozentige Software-Rückgewinnung, die den Abfall weiter reduziert, die betriebliche Leistung steigert und neue Produktivitätssteigerungen in den IT- und Sicherheitsteams ermöglicht.

Durchschnittliche Amortisationszeit von sechs Monaten.

Um mehr darüber zu erfahren, wird Colin Smith, Vice President of Sales Enablement and Value Engineering bei Tanium, gemeinsam mit den Gastrednern Paddy Harrington, Senior Analyst bei Forrester, und Erach Desai, Senior TEI Consultant bei Forrester, in diesem bevorstehenden Webinar die wichtigsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus dem Bericht "The Total Economic Impact of Tanium Autonomous IT" erörtern.

Erfahren Sie mehr über die konkreten geschäftlichen Vorteile, die Kunden mit Tanium Autonomous IT erzielen: https://www.tanium.com/resources/forrester-tei/?utm_source=business-wire&utm_asset=forrestertei&utm_medium=pr&utm_id=701PI00002YUEIRYA5

Über die Studie

Eine TEI-Studie von Forrester dient dazu, den Nutzen, die Kosten, die Risiken und die Flexibilität einer Lösung zu quantifizieren, um deren Auswirkungen auf ein Unternehmen zu ermitteln. Die Studie wird vollständig von Forrester durchgeführt und stützt sich auf unabhängige und objektive Untersuchungen bei tatsächlichen Tanium-Kunden. Tanium hat weder an den Befragungen teilgenommen noch Informationen für die Studie bereitgestellt.

Die Ergebnisse des Forrester TEI basieren auf Interviews mit Entscheidungsträgern, die über Erfahrungen mit dem Einsatz der Tanium Autonomous IT Platform in ihren Unternehmen verfügen. Forrester fasste die Ergebnisse zu einem einzigen fiktiven Unternehmen zusammen, bei dem es sich um ein weltweit tätiges, in Nordamerika ansässiges Unternehmen mit 40.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 15 Milliarden US-Dollar handelt. Die Unternehmensgruppe verfügt über eine dezentrale technologische Infrastruktur, die sich über Unternehmenszentralen, Einzelhandels- und Außendienststandorte sowie internationale Regionen erstreckt. Sie verwaltet 48.000 Endgeräte, darunter Windows-, Linux- und macOS-Systeme, Server sowie Cloud-Workloads.

Über Tanium

Tanium ist ein Autonomous IT-Unternehmen. Dank KI und Echtzeit-Endpunktdaten versetzt "Tanium Autonomous IT" IT- und Sicherheitsteams in die Lage, ihre Unternehmen unbesiegbar zu machen. Das Unternehmen wurde im ersten 2026 Gartner Magic Quadrant for Endpoint Management Tools als Leader ausgezeichnet und im IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025-2026 Vendor Assessment ebenfalls als Leader eingestuft.

Viele der weltweit führenden Unternehmen vertrauen auf die einheitliche Plattform von Tanium für Endpunktmanagement und -sicherheit, um schneller innovativ zu sein, widerstandsfähig zu bleiben und ihr Geschäft zuverlässig und in großem Maßstab voranzutreiben.

Um zu erfahren, wie Tanium autonome IT für unaufhaltsames Geschäft liefert, besuchen Sie www.tanium.com und LinkedIn.

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