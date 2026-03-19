EQS-News: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
19.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Knorr-Bremse Aktiengesellschaft
|Moosacher Str. 80
|80809 Deutschland
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@knorr-bremse.com
|Internet:
|https://ir.knorr-bremse.com
|ISIN:
|DE000KBX1006
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2294676 19.03.2026 CET/CEST