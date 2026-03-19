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Knorr-Bremse schlägt höhere Dividende vor - 1,90 Euro je Aktie geplant



19.03.2026 / 15:02 CET/CEST

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Knorr-Bremse schlägt höhere Dividende vor - 1,90 Euro je Aktie geplant Dividendenvorschlag von 1,90 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025

Neuwahlen im Aufsichtsrat - Dr. Christian Schlögel als Nachfolger von Dr. Sigrid Nikutta nominiert

Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht

München, 19. März 2026 - Die Knorr-Bremse AG will ihre Aktionärinnen und Aktionäre erneut deutlich am Unternehmenserfolg beteiligen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor. Das entspricht einem Plus von rund neun Prozent gegenüber dem Vorjahr (1,75 Euro). Mit dem Ende der ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2026 endet turnusgemäß die Amtszeit aller von den Anteilseignern gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats:

Dr. Reinhard Ploss, Stephan Sturm, Kathrin Dahnke, Dr. Sigrid Nikutta, Dr. Stefan Sommer und Julia Thiele-Schürhoff. Frau Dr. Nikutta, seit 2022 Mitglied des Gremiums, steht aus persönlichen Gründen auf eigenen Wunsch nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung. Als Nachfolger hat der Aufsichtsrat Dr. Christian Schlögel nominiert. Herr Dr. Schlögel war zuletzt Chief Digital Officer der Körber AG und verfügt über rund 30 Jahre Führungserfahrung in internationalen Technologie-, Software- und Industrieunternehmen. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Software, Digitalisierung, digitale Transformation und künstliche Intelligenz. Die weiteren fünf Anteilseignervertreter stellen sich erneut zur Wahl. Dr. Reinhard Ploss, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Knorr-Bremse AG:

"Ich danke Frau Nikutta im Namen des gesamten Aufsichtsrats herzlich für ihr großes Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. In ihrer Amtszeit hat sie mit ihrem Fachwissen und ihrer Perspektive einen wertvollen Beitrag geleistet und unter anderem den Einstieg von Knorr-Bremse in das neue Geschäftssegment Bahnsignaltechnik erfolgreich begleitet. Als Nachfolger schlagen wir mit Herrn Dr. Christian Schlögel einen ausgewiesenen Digitalisierungsexperten zur Neuwahl in den Aufsichtsrat vor. Seine Erfahrung und Innovationskraft passen hervorragend zu den strategischen Zielen von Knorr-Bremse. Wir sind überzeugt, dass er wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens geben kann." Die Dividendenausschüttung und die Neuwahlen im Aufsichtsrat bedürfen der Zustimmung der Aktionäre auf der ordentlichen virtuellen Hauptversammlung, die für den 30. April 2026 einberufen wurde: Investor Relations/Hauptversammlung . Der Geschäftsbericht 2025 der Knorr-Bremse AG wurde heute veröffentlicht und ist ab sofort auf der Unternehmenswebsite www.knorr-bremse.com abrufbar. Medienkontakt: Alexander Stechert-Mayerhöfer | Leiter Unternehmenskommunikation | Knorr-Bremse AG T +49 89 3547 1941; E alexander.stechert-mayerhoefer@knorr-bremse.com Claudia Züchner | Pressesprecherin Finanzkommunikation | Knorr-Bremse AG T +49 89 3547 2582; E claudia.zuechner@knorr-bremse.com Kontakt Investor Relations: Andreas Spitzauer | Leiter Investor Relations | Knorr-Bremse AG T +49 89 3547 0593; E andreas.spitzauer@knorr-bremse.com Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer innovativer Lösungen für die Bahn- und Nutzfahrzeugindustrie. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. Rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,8 Mrd. EUR. Seit über 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Haftungsausschluss Diese Veröffentlichung wurde von der Knorr-Bremse AG selbstständig erstellt und kann zukunftsgerichtete Aussagen zu wichtigen Themen wie Strategie, zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und Produktentwicklungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind - wie jedes unternehmerische Handeln in einem globalen Umfeld - stets mit Unsicherheit verbunden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in Veröffentlichungen von Knorr-Bremse AG beschrieben werden, sich aber nicht auf diese beschränken. Sollten sich eine(s) oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen von Knorr-Bremse AG wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die als zukunftsgerichtete Aussagen formuliert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "ausgehen", "rechnen mit", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" und "vorhersagen" oder an ähnlichen Begriffen. Knorr-Bremse AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen ständig zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Diese Veröffentlichung kann - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können, enthalten. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Knorr-Bremse sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Die Ermittlung der alternativen Leistungskennzahlen kann auch bei gleicher oder ähnlicher Bezeichnung von Unternehmen zu Unternehmen abweichen.



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