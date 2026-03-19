Die Alibaba-Aktie verliert am Donnerstagvormittag satte -8% und sackt damit auf ein neues 6-Monatstief ab. Konnte der chinesische E-Commerce-Gigant nicht mit seinen Zahlen überzeugen und wie sollten Anleger darauf reagieren? Viel schwächer als erwartet Die Zahlen von Alibaba konnten in der Tat nicht überzeugen. Der Umsatz stieg 2025 nur minimal um 1,7% auf 39,5 Milliarden US$ und lag damit ca. 1,5% unter der Markterwartung. Doch schlechter entwickelte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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