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Dow Jones News
19.03.2026 15:15 Uhr
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MÄRKTE USA/Ölpreisanstieg setzt Aktienkurse weiter unter Druck

DJ MÄRKTE USA/Ölpreisanstieg setzt Aktienkurse weiter unter Druck

DOW JONES--Die steigenden Ölpreise belasten die US-Börsen auch am Donnerstag. Kurz nach der Startglocke verliert der Dow-Jones-Index 0,7 Prozent auf 45.893 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,9 Prozent nach und der Nasdaq-Composite um 1,2 Prozent. Neben dem Ölpreis dürften die Aussagen der US-Notenbank nachwirken. Die Federal Reserve hatte am Mittwoch die Zinsen wie erwartet unverändert belassen. Fed-Chef Jerome Powell sagte, dass Zinssenkungen vom Tisch seien, bis sich die Inflation abkühle.

Neuerliche Angriffe auf Infrastruktur der Ölindustrie im Nahen Osten treiben den Preis für ein Barrel Brentöl aktuell um 5,1 Prozent auf 112,83 US-Dollar nach oben. Nachdem Israel am Mittwoch das Gasfeld South Pars attackiert hatte, das sich der Iran und Katar teilen, griffen iranische Streitkräfte die katarische Flüssiggasanlage Ras Laffan an. Sowohl der Iran als auch die USA drohten mit weiteren Angriffen auf die Öl- und Gasinfrastruktur der Region. Die US-Sorte WTI steigt derweil um nur 1,4 Prozent. Am Vortag hatte die staatliche Energy Information Administration einen Anstieg der US-Rohölvorräte gemeldet.

Der Dollar, der am Vortag in Reaktion auf den Fed-Entscheid aufgewertet hatte, kommt leicht zurück, nachdem sowohl Bank of England (BoE) als auch Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau belassen haben. Die BoE signalisierte Bereitschaft zu Zinserhöhungen, die EZB sieht kurzfristig deutlichen Einfluss auf die Inflation durch den Nahostkrieg. Pfund und Euro werten jeweils etwas auf. Der Dollar wird jedoch auf der anderen Seite gestützt durch seinen Ruf als Fluchtwährung in Krisenzeiten und die Aussicht auf länger auf hohem Niveau verharrenden US-Zinsen.

Am US-Anleihemarkt steigen die Renditen. Die Zehnjahresrendite zieht um 3 Basispunkte auf 4,29 Prozent an. Gold wird erneut verkauft; die Feinunze ermäßigt sich um 5,1 Prozent auf 4.571 Dollar. Der festere Dollar und die gestiegenen Marktzinsen machen das Edelmetall für Anleger weniger attraktiv.

Unter den Konjunkturdaten des Tages sank die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend, während Volkswirte mit einem kleinen Anstieg gerechnet hatten. Der Philadelphia-Fed-Index stieg im März auf 18,1 von 16,3 Punkten im Februar. Hier war ein Rückgang auf 8,4 prognostiziert worden. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgen Daten zu den Neubauverkäufen im Januar und der Index der Frühindikatoren für Januar/Februar.

Unter den Einzelwerten an der Börse verbilligen sich Micron um 7,5 Prozent. Der Chiphersteller hatte mit seinem Umsatz im zweiten Quartal die Erwartungen des Markts übertroffen und den Ausblick angehoben. Damit habe das Unternehmen die Messlatte für das nächste Quartal höher gelegt, kommentiert Jake Behan von Direxion. Beobachter verweisen auch auf die geplanten höheren Investitionen, mit denen das Unternehmen seine Produktion steigern will.

Die in den USA gelisteten Aktien von Alibaba fallen um 9,4 Prozent. Der chinesische E-Commerce-Gigant hatte einen Gewinnrückgang gemeldet und dies mit dem harten Wettbewerb im Essensliefergeschäft begründet. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      45.893,46  -0,7  -331,69    46.225,15 
S&P-500     6.563,65  -0,9   -61,05    6.624,70 
NASDAQ Comp  21.885,51  -1,2  -266,91    22.152,42 
NASDAQ 100   24.126,99  -1,2  -298,11    24.425,09 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,85 +0,11    3,96      3,78 
5 Jahre       3,92 +0,06    3,99      3,88 
10 Jahre      4,29 +0,03    4,33      4,27 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20 
EUR/USD      1,1479  +0,3   0,0029     1,1450   1,1514 
EUR/JPY      182,13  -0,5  -0,9700      183,1  183,6300 
EUR/CHF      0,911  +0,3   0,0027     0,9083   0,9083 
EUR/GBP      0,8631  -0,1  -0,0006     0,8637   0,8637 
USD/JPY      158,64  -0,8  -1,2200     159,86  159,4600 
GBP/USD      1,3297  +0,3   0,0043     1,3254   1,3330 
USD/CNY      6,8998  +0,4   0,0272     6,8726   6,8726 
USD/CNH      6,9042  +0,1   0,0035     6,9007   6,8861 
AUS/USD      0,7013  -0,1  -0,0009     0,7022   0,7080 
Bitcoin/USD  69.416,98  -2,6 -1.819,89    71.236,87 71.275,20 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     97,63  +1,4    1,31      96,32 
Brent/ICE     112,83  +5,1    5,45     107,38 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.571,45  -5,1  -246,18    4.817,63 
Silber       68,07  -9,7   -7,29      75,36 
Platin     1.903,58  -5,9  -119,52    2.023,10 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

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