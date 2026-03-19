Viele junge Versicherungsmakler starten mit großer Energie in die Selbstständigkeit. Sie kümmern sich um Leads, Produkte, Vertriebspartner - und vergessen einen entscheidenden Faktor: die steuerliche Begleitung. Was zunächst wie ein Nebenschauplatz wirkt, entpuppt sich oft als unterschätzter Wachstumskiller. Ein Artikel von Ken Keiper, Steuerberater und Gründer von T84. In Gesprächen mit Versicherungsmaklern fallen immer wieder dieselben Aussagen: "Mein Steuerberater ist eher Sachbearbeiter als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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