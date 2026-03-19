Actien-Börse

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Die Spanne von 16 bis 20 € war das jeweilige Tief 2022, 2023 und 2026. Dabei war die operative Exzellenz in der Historie stets mindestens fragwürdig. Die Bilanzvorlage für 2025 nebst Ausblick bietet erstmals eine Perspektive mit qualitativer Substanz.KI sorgt für den langfristigen Margenhebel. Der strategische Fokus auf "Agentic Commerce" lässt aufhorchen. Die Prognose, dass autonome KI-Systeme bis 2030 rund 15 % des Handelsvolumens abwickeln, führt zu einer drastischen Senkung der Retourenquoten, da KI-gestützte Entscheidungen Fehlkäufe nahezu ausschließen. Eine Datenhoheit, die weit über herkömmliche Algorithmen hinausgeht, ist laut Branchenanalysten anzunehmen. Mit den Zahlen hat ZALANDO alle überrascht. Für das Geschäftsjahr 2026 stellt das Management ein operatives Ergebnis zwischen 660 und 740 Mio. € in Aussicht. Am oberen Ende dieser Spanne werden die Markterwartungen von 678,6 Mio. € somit signifikant geschlagen. Dazu kommt ein Aktienrückkaufprogramm über 300 Mio. €. KGV 15,9 für 2026 sinkt 2027 Richtung 12,4 und 2028 Richtung 10,5. 6,2 Mrd. € Marktkapitalisierung stehen gegen geschätzt 14 Mrd. € Umsatz 2026 bei rd. 540 Mio. € freiem Cashflow. In der Bilanz liegen ca. 1 Mrd. € Nettocash.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufund über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 12 u. a.:- Zwischen Nervosität und neuer Realität- Der Ölpreis steht im Mittelpunkt der Diskussionen- TUI: Wohin geht die Reise?- Riesenauftrag für KSB- Diese Spezialität hat Fantasie im Gepäck- Unruhe bei BIONTECH - OKLO: Nichts für schwache NervenIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info