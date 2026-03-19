Köln (ots) -Der Lebensversicherer Canada Life Assurance Europe plc stellt sein Fonds-Universum noch breiter auf. Mit der Fondsgesellschaft Keyridge Asset Management bündelt der kanadische Mutterkonzern Great-West-Lifeco das Asset Management fürs gesamte Europa-Geschäft. Die Fondsgesellschaft entstand durch die Zusammenführung von Setanta Asset Management, Canada Life Asset Management und Irish Life Investment Managers.Keyridge betreut mit über 300 Investment-Spezialisten mehr als 150 Mrd. Euro an Vermögenswerten. Der Focus der Fondsgesellschaft liegt auf Vermögensaufbau für den Ruhestand. In Deutschland steht ihr Angebot Canada Life-Kunden exklusiv zur Verfügung. Hierfür stehen Keyridge renommierte Fondspartner zur Seite. Zum Beispiel die seit über 20 Jahren für die Canada Life tätige Setanta Asset Management, die bereits acht Mal mit dem Irish Pension Awards für das langfristige Anlageergebnis in Aktien ausgezeichnet wurde.Synergien für eine noch bessere VorsorgeMit Keyridge möchte Canada Life deutschen Kunden noch bessere Möglichkeiten bieten, durch Nutzung der Kapitalmärkte ihre finanziellen Ziele für den Ruhestand zu erreichen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Civey im Auftrag von Canada Life ist die Mehrheit in Deutschland trotz der aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Lage zuversichtlich, wenn es um die Entwicklung an den Aktienmärkten geht. Knapp zwei Drittel stimmen der Aussage zu, dass sich die Börsenkurse "wie nach jeder Krise" wieder erholen und steigen werden.Keyridge verfügt über internationales Investment Know-how und bietet ein besser vernetztes Dienstleistungs- und Technologiemodell für noch innovativere und effektivere Anlagelösungen. Kunden verfügen künftig über ein noch breiteres Spektrum an Anlagemöglichkeiten mit aktiven, passiven und vermögensverwaltenden Fonds."Eine hohe Lebenserwartung und eine gesetzliche Rente, die für viele nicht reichen wird - die Altersvorsorge in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Es braucht effiziente Werkzeuge, um diese Herausforderungen zu stemmen. Fonds sind der Motor für eine ertragreiche Altersvorsorge, und Versicherung sorgt dabei für eine lebenslange Absicherung und steuerliche Vorteile. Mit Keyridge sind wir für diese Aufgabe noch besser aufgestellt!" erklärt Dr. Frederick Krummet, Chief Distribution Officer der Canada Life.Pressekontakt:Canada Life Assurance Europe plcDaniela SchneiderReferentin Public RelationsHohenzollernring 7250672 KölnTelefon: 0221/3675 6415E-Mail: presse@canadalife.deOriginal-Content von: Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53267/6239399