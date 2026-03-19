Deskpro hat seine Helpdesk-Plattform in der AWS European Sovereign Cloud bereitgestellt und erweitert damit den Zugang zu KI-gestütztem Support für Organisationen, die strenge EU-Anforderungen an Datenresidenz und Souveränität erfüllen müssen

Heute gab Deskpro, Anbieter einer sicheren KI-gestützten Helpdesk-Plattform, bekannt, Partner der AWS European Sovereign Cloud zu sein, einer neuen, unabhängigen Cloud für Europa, die durch strenge technische Kontrollen, Souveränitätszusicherungen sowie rechtliche Schutzmechanismen auf die Anforderungen europäischer Behörden und Unternehmen ausgelegt ist.

Partner der AWS European Sovereign Cloud zu werden, stärkt Deskpros Fähigkeit, Kunden bei der Bereitstellung von Umgebungen innerhalb der AWS European Sovereign Cloud zu unterstützen, und unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, Organisationen, für die Datenresidenz, Governance sowie die Einhaltung regulatorischer Vorgaben unverzichtbar sind, zu helfen.

"Europäische Organisationen sehen sich mit einer wachsenden Komplexität rund um Datensouveränität und regulatorische Compliance konfrontiert", sagte Brad Murdoch, Geschäftsführer von Deskpro. "Durch die Partnerschaft mit der AWS European Sovereign Cloud stellen wir sicher, dass unsere Kunden Zugang zu modernster Helpdesk-Technologie erhalten, dabei die volle Kontrolle über ihre Daten behalten und zugleich die strengen Anforderungen der EU-Vorschriften erfüllen."

Als Partner der AWS European Sovereign Cloud unterstützt Deskpro nun Organisationen, die seine Plattform in der von AWS eingeführten, unabhängig betriebenen souveränen Cloud mit vollem Funktionsumfang bereitstellen. Die Bereitstellung in der AWS European Sovereign Cloud versetzt Deskpro in die Lage, seine fortschrittlichen Helpdesk-Funktionen mit zusätzlichen Wahlmöglichkeiten anzubieten, um selbst strengste Souveränitätsanforderungen zu erfüllen, ohne auf den vollen Funktionsumfang von AWS verzichten zu müssen. Kunden von Deskpro profitieren nun von:

Sicherung der Datenresidenz in der EU: Die Infrastruktur der AWS European Sovereign Cloud befindet sich vollständig in der EU und wird von in der EU ansässigen Personen betrieben. Sie ist physisch sowie logisch von anderen AWS-Regionen getrennt und weist keine kritischen Abhängigkeiten von Infrastruktur außerhalb der EU auf.

Die Infrastruktur der AWS European Sovereign Cloud befindet sich vollständig in der EU und wird von in der EU ansässigen Personen betrieben. Sie ist physisch sowie logisch von anderen AWS-Regionen getrennt und weist keine kritischen Abhängigkeiten von Infrastruktur außerhalb der EU auf. Unterstützung für stark regulierte Branchen: Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen und dem Bereich kritischer Infrastrukturen, die zusätzliche Souveränitätskontrollen benötigen, können nun KI-gestützte Helpdesk-Funktionen nutzen.

Organisationen des öffentlichen Sektors sowie Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen und dem Bereich kritischer Infrastrukturen, die zusätzliche Souveränitätskontrollen benötigen, können nun KI-gestützte Helpdesk-Funktionen nutzen. Geringere Compliance-Komplexität: Kunden, die Daten zur Erfüllung von Datenresidenzanforderungen an einem bestimmten geografischen Ort speichern oder latenzkritische Anwendungen ausführen müssen, können ihre Workloads auch in AWS Local Zones betreiben, die einer AWS-Region zugeordnet sind und die AWS-Infrastruktur näher an Endnutzer sowie Wirtschaftszentren bringen.

Kunden, die Daten zur Erfüllung von Datenresidenzanforderungen an einem bestimmten geografischen Ort speichern oder latenzkritische Anwendungen ausführen müssen, können ihre Workloads auch in AWS Local Zones betreiben, die einer AWS-Region zugeordnet sind und die AWS-Infrastruktur näher an Endnutzer sowie Wirtschaftszentren bringen. Zukunftssichere Bereitstellungsoptionen: Kunden gewinnen zusätzliche Flexibilität bei der Bereitstellung von Deskpro und können zugleich höchste Standards bei Sicherheit, Compliance sowie Kontrolle über ihre Support-Infrastruktur wahren.

Die Helpdesk-Plattform von Deskpro unterstützt Interaktionen mit Kunden sowie mit Beschäftigten über alle Kanäle hinweg, gestützt auf die jeweils vom Unternehmen gewählte KI und ergänzt durch umfassende Optionen für Sicherheit, Compliance sowie Datenschutz. Deskpro genießt das Vertrauen von Organisationen aus dem privaten wie öffentlichen Sektor, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Behörden, Hightech und weitere Bereiche, und verbindet leistungsstarke KI-Funktionen mit flexiblen Bereitstellungsmodellen, um selbst strengste regulatorische und Souveränitätsanforderungen zu erfüllen.

Deskpro Cloud und Deskpro Private sind im AWS Marketplace allgemein verfügbar. Besuchen Sie Deskpro, um eine kostenlose Testversion zu starten, Kaufoptionen zu prüfen und zu sehen, wie die Plattform Supportprozesse verbessern sowie AWS-Investitionen optimal nutzen kann.

Ressourcen

Deskpros Website

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Über Deskpro

Deskpro entwickelt KI-gestützte Helpdesk-Software, mit der Organisationen weltweit herausragende Kunden- und Beschäftigtenerlebnisse schaffen können, was sich dank einer stärkeren Bindung von Kunden und Supportkräften unmittelbar in messbarem ROI niederschlägt. Deskpro ist die einzige Helpdesk-Plattform mit Sicherheit, Compliance sowie Datenschutz auf Unternehmensebene, mit der Organisationen jeder Art KI einführen und bereitstellen können, selbst in den am stärksten regulierten Branchen und souveränen Umgebungen. Deskpro ist als Cloud-Service verfügbar und lässt sich außerdem in VPCs, im eigenen Rechenzentrum, in privaten Clouds sowie in souveränen Clouds bereitstellen. Deskpro genießt das Vertrauen führender Unternehmen weltweit aus den Bereichen Bankwesen, Technologie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ebenso wie von Behörden. Geleitet wird das Unternehmen von Experten für Unternehmenssoftware, Kundenerlebnis und Kundensupport. Weitere Informationen finden Sie auf deskpro.com.

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