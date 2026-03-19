DJ Lagarde: Inflationsrisiken aufwärts gerichtet - vor allem kurzfristig

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) ist nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde der Ansicht, dass die Inflationsrisiken im Euroraum aufwärts gerichtet sind - "vor allem kurzfristig", wie Lagarde in der Pressekonferenz nach der Ratssitzung sagte. Dagegen seien die Wachstumsriisken - vor allem kurzfristg - abwärts gerichtet. Zuvor hatte der EZB-Rat beschlossen, den Leitzins unverändert zu lassen und die weiteren Entwicklungen genau zu beobachten. Zudem hatte der volkswirtschaftliche Stab der EZB seine Inflationsprognose für 2026 deutlich angehoben und die Wachstumsprognose gesenkt.

Lagarde sagte, dass die EZB in nächster Zeit genau beobachten werde, ob die höhere Energiepreise über direkte oder indirekte Effekte zu einem breiteren Inflationsanstieg führten.

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