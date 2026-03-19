Nordkorea finanziert unter anderem sein Atomwaffenprogramm mit IT-Jobs in westlichen Firmen. Auch sensible Daten können so abfließen. Die USA reagieren mit Sanktionen. Die Vereinigten Staaten gehen gegen sechs Personen und zwei Organisationen vor, die nordkoreanische IT-Arbeiter in westliche Unternehmen eingeschleust haben sollen. Die falschen Entwickler kassieren laut der US-Behörden Gehälter, stehlen Firmendaten und erpressen später ihre Arbeitgeber. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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