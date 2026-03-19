Der mit einer Million US-Dollar Preisgeld dotierte Turing Award geht in diesem Jahr an zwei Pioniere der Quantenkryptografie. Charles Bennett und Gilles Brassard werden für ihren "entscheidenden Beitrag zur Begründung der Quanteninformatik" ausgezeichnet, schreibt die Association for Computing Machinery (ACM) auf ihrer Website. Die höchste Auszeichnung der Informatik, die seit 204 mit einer Million Dollar dotiert ist, wird erstmals für Arbeiten aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n