Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die heutige Entscheidung der EZB, den Leitzins bei zwei Prozent zu belassen, kam nicht überraschend, so Edward Hutchings, Head of Rates bei Aviva Investors.Sie zeige aber deutlich, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seit wenigen Wochen grundlegend verändert hätten. Noch vor Kurzem sei der Markt weitgehend davon ausgegangen, dass die Zinsen im Jahr 2026 unverändert bleiben würden. Inzwischen habe sich das Bild jedoch deutlich gewandelt. Angesichts der stark gestiegenen Ölpreise hätten Marktteilnehmer zu Beginn der Woche bereits fast 0,50 Prozent an weiteren Zinserhöhungen eingepreist. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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