Verschiedene Bestandsinvestoren sowie die Entwicklungsbank IFC geben Candela eine Geldspritze von 30 Millionen Euro. Das schwedische Startup hat ein elektrisches Tragflügelboot entwickelt, das bereits im Stadtverkehr von Stockholm zum Einsatz kommt. Das frische Kapital soll eine zweite Produktionsstätte finanzieren, um die Herstellung des elektrischen Tragflügelboots Candela P-12 auszuweiten und die wachsende globale Nachfrage zu decken. Nachdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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