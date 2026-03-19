NEMETSCHEK zeigt sich trotz konjunktureller Unsicherheiten optimistisch für das laufende Jahr. Zwar belasten geopolitische Spannungen - insbesondere im Nahen Osten - weiterhin das Umfeld, doch die langfristigen Wachstumstreiber bleiben intakt. Die zuletzt arg gebeutelte Aktie reagiert positiv auf den Ausblick.Nemetschek hat im Geschäftsjahr 2025 seinen Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt. Für das laufende Jahr stellt Konzernchef Yves Padrines ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 14 bis 15 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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