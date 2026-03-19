© Foto: AdobeStockDramatische Preisentwicklungen gibt es derzeit bei Gold, Silber und auch Kupfer. Die Edelmetalle taumeln. Die Aufwärtsbewegungen stehen auf dem Spiel. Und auch der Kupferpreis steht mit dem Rücken zur Wand.US-Erzeugerpreise und Fed stärken US-Dollar und belasten Edelmetalle Sind die Edelmetalle mit dem gestrigen Handelstag in ein Korrekturszenario gekippt? Die aktuellen Preisentwicklungen von Gold und Silber lassen es zunächst vermuten. Und auch dem Kupferpreis droht offenkundig Ungemach. Am gestrigen Mittwoch sorgte nicht nur der Fed-Termin für Aufsehen. Bereits zuvor wurden die US-Erzeugerpreise für Februar veröffentlicht. Und diese lagen deutlich über den erwarteten Werten. Die Märkte …Den vollständigen Artikel lesen
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