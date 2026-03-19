Mainz (ots) -Senil. Unflexibel. Konservativ. Ein in unserer Gesellschaft verbreitetes Stereotyp für alte Menschen. In der "37°"-Reportage "Zu jung fürs Abstellgleis", die am Dienstag, 24. März 2026, ab 8.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal abrufbar und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen ist, sprechen der Werbefachmann Klemens (58) und die Onlineredakteurin Katrin (68) offen darüber, wie sie mit ihrem schlechten Image aufgrund des Alters zu kämpfen haben und sich gegen eine Benachteiligung einsetzen.Altersdiskriminierung ist verboten - doch sie findet stattOb im Arbeitsleben, in der Finanzwelt und im gesellschaftlichen Miteinander - es gibt sie die Altersdiskriminierung, obwohl sie verboten ist. Klemens und Katrin fühlen sich abgestempelt. Sie kämpfen gegen Beitragserhöhungen von Versicherungen, um Kredite für ein Eigenheim und um Aufträge, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Die aktive Boomer-Generation wird von der Gesellschaft mit deutlich älteren Menschen in einen Topf geworfen. Eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zeigt, die Altersgruppe der 60- bis 80-Jährigen fühlt sich oft jünger als von außen wahrgenommen."Wir brauchen eine Kultur des Pro-Agings"Filmemacherin Corinna Wirth spricht in der "37°"-Reportage außerdem mit Expertinnen und Experten, wie Prof. Dr. habil. Eva-Marie Kessler. Die Gerontopsychologin liefert im Interview wichtige Erkenntnisse über das Altersstereotyp "Senil. Unflexibel. Konservativ": "Wenn wir selbst alt werden, übertragen wir diese Vorstellungen auf uns. Diese Glaubenssätze machen uns nachweislich psychisch und körperlich kränker". Bertram Kasper, ehemaliger Bereichsleiter eines Pflegeträgers, sagt: "Wir brauchen eine Kultur des Pro-Agings. Wenn wir die Herausforderungen, die vor uns liegen, meistern wollen, dann geht das nur, wenn Jung und Alt zusammenarbeiten."Diese Sendung wird mit Untertiteln, Audiodeskription und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2F37grad&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7Cc643452ff68c4736e78d08de68a4af8e%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639063253740647167%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=4jo3nX%2BohO45k08O0V8BAk9LSXY1TIaMCkDazlEQGD0%3D&reserved=0) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die "37°"-Reportage als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-zu-jung-fuers-abstellgleis) bereit (nach Log-in).- 37 Grad (https://www.zdf.de/37-grad-196) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad Leben (https://www.zdf.de/37-grad-leben-108) im ZDF-Streaming-Portal- 37 Grad (@zdf37grad) (https://www.instagram.com/zdf37grad/) bei Instagram- 37grad (@37grad) (https://www.tiktok.com/@37grad?lang=de-DE) bei TikTok- 37° bei YouTube (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F37Grad&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396629879%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=6iplF%2BkJaq5pZS5D30dbOLrC7TsUiLv1uB7JEaIXPnU%3D&reserved=0)- 37° bei Facebook (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FZDF37Grad%2F%3Flocale%3Dde_DE&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396701735%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=t4T%2BNTAiX0euI%2BiB%2BbpV6RnSCFqWJTqSVmnKUMkFhWw%3D&reserved=0)- ZDF 37 Grad | WhatsApp-Kanal (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.whatsapp.com%2Fchannel%2F0029Vb9sFwQI1rciwXXjSP1i&data=05%7C02%7CHuthmann.M%40zdf.de%7Ca6bfa65af6094088fad608de16c44652%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638973229396716664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BPWkQfwwGETZRTthX%2B5bDPIF7sE%2FTFhjCRat4XXKkZg%3D&reserved=0)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6239423