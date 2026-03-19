Kurz vor der Veröffentlichung der Jahreszahlen am Donnerstag nach Börsenschluss schlug die Citigroup am Mittwoch Alarm. Analyst Peter Christiansen stufte die Aktie von "Neutral" auf "Sell" herunter und drittelte das Kursziel nahezu: Statt 13 Dollar sieht er den Wert der Aktie nun bei lediglich 5,50 Dollar.Die Reaktion des Marktes folgte prompt. Bereits vor Handelsbeginn rutschten die Anteile um 5,1 Prozent ab. Damit setzte sich der negative Trend des laufenden Jahres fort, in dem die Aktie bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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