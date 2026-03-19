Leipzig (ots) -Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat heute den "Leipziger Appell zur Freiheit und Unabhängigkeit der Medien" veröffentlicht. Die vom MDR angestoßene Initiative vereint zahlreiche Institutionen aus Medien, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft, die gemeinsam ein starkes Signal für freie und unabhängige Medien sowie den uneingeschränkten Zugang zu Informationen als Grundpfeiler unserer Demokratie setzen. Der Appell ist hier zu finden: mdr.de/leipziger-appell.Zu den Mit-Unterzeichnenden gehören neben dem MDR:alle ARD-Rundfunkanstalten, die Deutsche Nationalbibliothek, die Deutsche Welle, Deutschlandradio, der Österreichische Rundfunk, der Deutsche Journalisten-Verband auf Bundesebene sowie als Landesverband Sachsen, Radio Mephisto 97.6, die Leipziger Volkszeitung, Initiative 18, die Mitteldeutsche Zeitung, die Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte, die Volksstimme, die HHL Leipzig Graduate School of Management sowie das International Press Institute Deutschland, das ZDF, das European Centre for Press and Media Freedom, der Evangelische Medienverband in Sachsen und Lie Detectors.Mit der Initiative betonen die Unterzeichnenden die zentrale Bedeutung freier und unabhängiger Medien für eine freie demokratische Gesellschaft. Der Appell fordert dazu auf, Medien- und Informationsfreiheit angesichts aktueller Herausforderungen entschlossen zu schützen sowie Angriffe klar zu benennen und zurückzuweisen. "Wer Medien und Informationsfreiheit angreift, greift das demokratische Gemeinwesen an", heißt es etwa darin.MDR-Intendant Ralf Ludwig: "Freie und unabhängige Medien sowie Informationsfreiheit sind Grundpfeiler unserer Demokratie. Sie sichern eine ausgewogene öffentliche Meinungsbildung, die auf geprüften Fakten beruht und unterschiedliche Perspektiven auf Themen sichtbar macht. Unsere deutsche Geschichte zeigt, wie Medien instrumentalisiert werden können, um Meinungsbildung zu beeinflussen. Heute bestimmen intransparente Algorithmen globaler Digitalkonzerne die Sichtbarkeit von Themen und Perspektiven im digitalen Raum, oft mit verzerrenden Tendenzen, die die öffentliche Wahrnehmung manipulieren. Zudem wird das Vertrauen in freie Medien durch Extreme, Polarisierungen, Skandalisierungen und das Säen von Zweifel systematisch angegriffen, oft in subtiler Form. Unser 'Leipziger Appell' ist ein Aufruf zur Wachsamkeit und Einladung zur gemeinsamen Verantwortung. Ich freue mich sehr, dass wir schon zum Start so viele dafür Unterzeichnende gewinnen konnten. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft weitere Unterstützerinnen und Unterstützer gewinnen werden."Der Leipziger Appell ruft Medien, Institutionen, Politik und Gesellschaft dazu auf, den täglichen Einsatz für Presse-, Rundfunk- und Informationsfreiheit als gemeinsame Verpflichtung zu verstehen. Er erinnert an die historischen Lehren aus Nationalsozialismus und DDR-Diktatur - und zugleich an die aktuellen Risiken für eine freie pluralistische Öffentlichkeit in Zeiten digital gesteuerter Informations- und Diskursräume.Initiiert hat der MDR den "Leipziger Appell zur Freiheit und Unabhängigkeit der Medien" im Rahmen seiner Würdigung als Ort der Demokratiegeschichte - durch die Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte. Hierzu kommuniziert der MDR heute in einer separaten Medienmitteilung.Der Appell ist hier zu finden: mdr.de/leipziger-appellKontakt:Kontakt für Medienanfragen:MDR-Kommunikationkommunikation-desk@mdr.deMDR-Unternehmenssprecher Michael NaumannKontakt für interessierte Unterzeichner/innen:Kommunikation-buero@mdr.deMDR-Unternehmenssprecher Michael NaumannOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6238934