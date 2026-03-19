Hannover (ots) -Was als Initiative der Lavera Thomas Haase Stiftung und "Das macht Schule" begann, ist zum erfolgreichen Selbstläufer geworden: Das E-Waste Race in der Region Hannover hat erneut mit 15.543 gesammelten Teilen beeindruckende Maßstäbe gesetzt. In Summe über 110.000 Elektroteile, mehr als 56 Tonnen Elektroschrott, 76 Schulen und über 1.850 engagierte Schülerinnen und Schüler - das sind Superlative einer Initiative, die beweist: Wenn alle mitmachen, kann man gemeinsam Großes bewegen.Das E-Waste Race 2026 in Zahlen: Ein Superergebnis!Beim diesjährigen E-Waste Race in Hannover unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Belit Onay haben neun Schulen mit 248 Schülerinnen und Schülern insgesamt 15.543 Elektroteile gesammelt - ein fantastisches Ergebnis, auf das alle Beteiligten stolz sein können! Denn beim E-Waste Race zählt nicht nur die Menge an gesammeltem Elektroschrott. Punkte gibt es auch für kreative Aktionen rund um das Thema - denn die Schülerinnen und Schüler werden zu echten Botschafterinnen und Botschaftern für Kreislaufwirtschaft. Den begehrten Titel als Gesamtsieger, mit den meisten gesammelten Teilen (7550) und Punkten (3505), sicherte sich die Freie Waldorfschule Hannover-Bothfeld - herzlichen Glückwunsch an alle, die mit vollem Einsatz dabei waren! Und damit einen Ausflug ins Wissenschaftsmuseum phaeno nach Wolfsburg gewonnen haben.56 Tonnen - was bedeutet das eigentlich?56 Tonnen Elektroschrott in Summe - das klingt nach einer abstrakten Zahl. Doch stellt man sich 56 Kleinwagen vor, die Seite an Seite parken, wird das Ausmaß greifbar. Die darin enthaltenen wertvollen Rohstoffe - Kupfer, Gold, Silber, seltene Erden - hätten sonst ungenutzt in Schubladen und Kellern geschlummert, statt wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückzufließen. Jedes einzelne Gerät, das abgegeben wurde, ist ein kleiner, aber wirkungsvoller Beitrag für unsere Umwelt und ein starkes Zeichen dafür, dass nachhaltiges Handeln keine Frage des Alters ist.Recycling funktioniert - wenn wir alle mitmachenDeutschland steht beim Thema Elektroschrott vor einer zwiespältigen Situation: Jährlich fallen rund 1,7 Millionen Tonnen Elektroschrott an. Aktuelle Zahlen des Umweltbundesamtes zeigen erfreuliche Fortschritte bei den Recyclingquoten - über 82 Prozent des gesammelten Elektroschrotts werden erfolgreich recycelt. Das System funktioniert also - die Herausforderung bleibt jedoch das Sammeln selbst: Denn gerade mal 29,5 Prozent werden in Deutschland überhaupt abgegeben, während das EU-Ziel bei 65 Prozent liegt. Das E-Waste Race leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Optimierung und echter Wirkung für die Kreislaufwirtschaft.Mehr als Recycling: Schule macht Spaß und SinnDas E-Waste Race ist aber weit mehr als eine Sammelaktion. Es ist ein lebendiges Bildungsprojekt, das Schülerinnen und Schüler zu Gestaltern macht. Wer gemeinsam Elektroteile sammelt, sich im und mit dem Team motiviert, kreative Aktionen organisiert und Medienberichte erzielt, lernt Teamwork, Kreativität und gesellschaftliche Verantwortung - und das auf eine Art, die bleibt. Vier Wochen lang tragen die Schulen nicht nur Elektroschrott zusammen und erhalten Unterrichtsstunden, sondern entwickeln echte Projekte: Sie entwerfen Plakate, veranstalten oder besuchen Repair-Cafés, drehen eigene Videos und bringen das Thema in die lokale Öffentlichkeit. Das Punktesystem des E-Waste Race würdigt genau dieses Engagement.Stimme zur Initiative"Wir haben eine Initiative gestartet, die zum erfolgreichen Selbstläufer geworden ist - dank der großartigen Unterstützung der Medien, Schulen sowie Politik. Man kann viel erreichen, wenn alle gemeinsam anpacken. Wir freuen uns riesig über die Unterstützung der Hannoveraner und das Ergebnis des diesjährigen Race und gratulieren allen teilnehmenden Schulen und besonders der Freien Waldorfschule Hannover-Bothfeld herzlich. Jedes gesammelte Gerät, jedes selbst gestaltete Plakat, jeder organisierte Repair-Café-Abend und jeder erzielte Medienbeitrag zählt - für die Umwelt und für das persönliche Wachstum der Schülerinnen und Schüler."- Sabine Kästner, PR & Nachhaltigkeit Lavera Thomas Haase Stiftung"Die Schüler*innen haben beim E-Waste Race gezeigt, wie viel Engagement und Teamgeist in ihnen steckt. Für eine nachhaltige Stadt brauchen wir Menschen, die Verantwortung übernehmen - und genau das haben die teilnehmenden Schüler*innen gemacht. Sie machen sichtbar, wie wichtig Recycling und bewusster Konsum für unsere Zukunft sind. Mit ihrem Engagement leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Ressourcenschutz - und wirken damit über die Schule hinaus in ihre Familien und Nachbarschaften. Das E-Waste Race zeigt eindrucksvoll, wie praktische Umweltbildung gelingen kann - genau solche Initiativen brauchen wir, um Nachhaltigkeit im Alltag zu verankern."Belit Onay, Schirmherr & Oberbürgermeister Stadt HannoverWie funktioniert das E-Waste Race?Schulen melden sich unter e-waste-race.de an und sammeln vier Wochen lang ausgediente Elektrokleingeräte (bis 50cm) - von Handys und Laptops über Toaster und Föns bis hin zu Kabeln. Über ein digitales Punktesystem werden nicht nur gesammelte Geräte erfasst, sondern auch kreative Begleitaktionen bewertet. Am Ende gewinnt die Schule, die die meisten Punkte erzielt hat - eine faire Mischung aus Sammelleistung und kreativem Umweltengagement. Im freundschaftlichen Wettstreit standen diesmal: Dietrich-Bonhoeffer-Realschule, IGS Badenstedt, Wilhelm Raabe Schule Hannover, Freie Waldorfschule Hannover- Bothfeld, IGS Büssingweg, Helene-Lange Schule Hannover, IGS Südstadt, KGS Ronnenberg, Grundschule Am Jacobiwäldchen.Und es geht weiter!Der Erfolg macht Schule - im wahrsten Sinne des Wortes. Das nächste E-Waste Race - dann für die Region Hannover und Schaumburg-Lippe unter der Schirmherrschaft von Fürst Alexander zu Schaumburg Lippe - ist bereits in Planung und wird vom 24.08. bis 23.09.2026 stattfinden. Schulen, die beim nächsten Race dabei sein möchten, können sich ab sofort unter E-Waste Race | Das macht Schule (https://www.das-macht-schule.net/e-waste-race/Anmeldung) informieren und anmelden.Die Mission von Das macht Schule ist, Lehrkräften die Umsetzung praxisnaher Projekte zu erleichtern, die Selbstwirksamkeit, Lebenskompetenzen und Nachhaltigkeitsbewusstsein fördern. Die außerschulischen Projekte tragen dazu bei, Lücken im Bildungssystem zu schließen und fördern nachhaltiges Handeln sowie soziales Engagement und wirken weit über die Schule hinaus. Zusätzlich vermittelt die Initiative gebrauchte Hardware aus Unternehmen kostenlos an Schulen. Das macht Schule ist seit 2007 online, deutschlandweit, gemeinnützig, gründergeführt, wird durch Stiftungen und Spenden finanziert und ist Mitglied im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V. (BNW) sowie im Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V. (B.A.U.M.). Mehr: www.das-macht-schule.net/ueber-uns.Die Lavera Thomas Haase Stiftung wurde im Jahr 2020 von Thomas Haase, Gründer des Naturkosmetikherstellers Laverana und Erfinder der Naturkosmetikmarke lavera gegründet. Sie dient sowohl gemeinnützigen Zwecken unserer Gesellschaft als auch sozialen Projekten. Übergeordnetes Ziel der Stiftung ist es, das Unternehmen und die Marke zu erhalten und nachhaltig zu entwickeln, um Arbeitsplätze zu sichern. Die Stiftung finanziert sich aus ausgeschütteten Gewinnen des Unternehmens.Ein Schwerpunkt der Stiftung ist die Förderung von Weiterbildungsprojekten einschließlich Umweltbildung in Kooperation mit gemeinnützigen Organisationen.lavera, die stiftungseigene Naturkosmetikmarke, ist eine der erfolgreichsten Naturkosmetikmarken Deutschlands. lavera engagiert sich nicht nur für den Tierschutz, sondern auch für verschiedene nationale und internationale Klimaschutz- und Entwicklungsprojekte. Nachhaltigkeit - Projekte - lavera Naturkosmetik (https://lavera.de/pages/nachhaltigkeit-projekte)Pressekontakt:Sabine Kästner, Unternehmens-PR und NachhaltigkeitLaverana GmbH & Co KG,Lavera Thomas Haase Stiftung30159 Hannover, Lavesstraße 65Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569Sabine.Kaestner@lavera.deBildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,Registergericht HannoverPersönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:1. Claudia Czernes-Haase2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, RegistergerichtHannoverGeschäftsführung: Thomas HaaseOriginal-Content von: Laverana GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64783/6239433