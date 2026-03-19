Baden-Baden (ots) -Andy Borg präsentiert in seiner TV-Show Lieder der österreichischen Entertainer-Legende / Samstag, 21. März 2026, 20:15 Uhr / SWR, MDR und ORF 2Andy Borg freut sich auf eine neue Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" und öffnet wieder seine gemütliche Weinstube. Mit seinen Gästen verbringt er einen musikalischen und geselligen Abend. Neben guter Laune und Gemeinsamkeit stehen diesmal unter anderem die Lieder von Peter Alexander im Mittelpunkt. Peter Alexander wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass lädt Andy Borg ein zu einer deutsch-österreichischen Sendung: "Schlager-Spaß mit Andy Borg" wird gezeigt an diesem Samstag, 21. März 2026, 20:15 Uhr, im SWR und im MDR Fernsehen sowie im ORF. Zudem ist die Sendung in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg) abrufbar.Andy Borg: "Die Melodien von Peter Alexander sind unvergessen"Die März-Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ehrt den in Wien geborenen Peter Alexander und lässt seine Lieder wieder aufleben. "Wir erinnern an einen Großen der Musik- und Showbranche, dessen Melodien unvergessen sind und die nicht nur mir bis heute am Herzen liegen", sagt Andy Borg: "Peter Alexander hat mit seinen Filmen, seinen Shows und seiner Musik einer ganzen Generation ein gutes Gefühl in die Stube gezaubert und das Lebensgefühl positiv beeinflusst. Als Unterhalter und Entertainer hat er Gemeinsames und Unvergessenes geschaffen - und ist so ein echtes Vorbild für mich und sicherlich auch für viele andere in der Musik- und Unterhaltungsbranche."Evergreens unter anderem mit Nockis, Madlen Rausch und Bata IllicZu Gast sind unter anderen Die jungen Zillertaler, Volker Heißmann, die Nockis, Madlen Rausch sowie Bata Illic. Mit dabei sind auch die Staufberg-Musikanten aus der Schweiz, Pupo, Tammy sowie die Newcomerin Simone."Schlager-Spaß mit Andy Borg"Samstag, 21. März 2026, 20:15 Uhr, SWR, MDR und ORF 2 sowie in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg).Informationen, Fotos und ein Video unter: swr.li/schlagerspass-andy-borgFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6239432