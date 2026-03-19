Mainz (ots) -
Woche 13/26
Sa., 21.3.
Bitte Folgenänderung beachten:
10.05 PUR+
Eric in der Geisterbahn
(Text und weitere Angaben s. 25.4.2026)
("PUR+: Blobbing, Horsing & Co. - Spaß oder Sport?" verschiebt sich auf Sa., 25.4., 10.00 Uhr)
Woche 18/26
Sa., 25.4.
Bitte Folgenänderung beachten:
10.00 PUR+
Blobbing, Horsing & Co. - Spaß oder Sport?
(Text und weitere Angaben s. 21.3.2026)
("PUR+: Eric in der Geisterbahn" verschiebt sich auf Sa., 21.3., 10.05 Uhr)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6239431
Woche 13/26
Sa., 21.3.
Bitte Folgenänderung beachten:
10.05 PUR+
Eric in der Geisterbahn
(Text und weitere Angaben s. 25.4.2026)
("PUR+: Blobbing, Horsing & Co. - Spaß oder Sport?" verschiebt sich auf Sa., 25.4., 10.00 Uhr)
Woche 18/26
Sa., 25.4.
Bitte Folgenänderung beachten:
10.00 PUR+
Blobbing, Horsing & Co. - Spaß oder Sport?
(Text und weitere Angaben s. 21.3.2026)
("PUR+: Eric in der Geisterbahn" verschiebt sich auf Sa., 21.3., 10.05 Uhr)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6239431
© 2026 news aktuell