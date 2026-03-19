Tarifbeschäftigte bei Volkswagen erhalten nun doch eine "Anerkennungsprämie" im vierstelligen Bereich - trotz Gewinneinbruch, Milliarden-Sparprogramm und groß angekündigtem Personalabbau. Die Sonderzahlung wird mit dem Mai-Gehalt ausgezahlt. Mitten im Sparkurs überrascht Volkswagen mit einem Geldgeschenk an seine Mitarbeiter: Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, sollen die Tarifbeschäftigten der Volkswagen AG und der Sachsen GmbH eine "Anerkennungsprämie" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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