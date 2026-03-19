Google macht Änderungen rückgängig, die letztes Jahr beim Update seiner Foto-App manche User:innen verärgert haben. So kommst du bald schneller an grundsätzliche Features zum Bearbeiten deiner Bilder. Zum zehnten Jubiläum hatte Google seiner Foto-App im Frühjahr 2025 ein großes Update spendiert.Â So erhielt der Editor neue KI-gestützte Features zur besseren Bearbeitung von Fotos. Doch nicht alle Änderungen kamen bei den User:innen gut an. Jedenfalls ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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