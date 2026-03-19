adidas Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 19.03.26

Die adidas Aktie im Fokus zeigt sich trotz konjunktureller und geopolitischer Unsicherheiten grundsätzlich stabil. Die langfristige adidas Prognose bleibt positiv, auch wenn kurzfristige Risiken im Chartbild dominieren.

- adidas WKN: A1EWWW - ISIN: DE000A1EWWW0 - Ticker: ADS

? Key Takeaways

Fundamental stark, Bewertung attraktiv: adidas überzeugt mit Gewinnwachstum, steigender Dividende und gilt aktuell als unterbewertet.

Kurzfristig schwaches Chartbild: Die Aktie bleibt technisch bärisch, solange wichtige Durchschnittslinien nicht zurückerobert werden.

adidas Prognose verhalten: Trotz solider Aussichten überwiegen kurzfristig die Abwärtsrisiken (60 - bärisches Szenario).

Fundamentaldaten der adidas Aktie

Aktueller Preis: 136,85 EUR

Marktkapitalisierung: 24,45 Mrd. EUR

Umsatz 2025: 24,81 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote (2025): 31,95 %

KGV (2026):* 14,68

4-Wochen-Performance: -7,10 %

Dividendenrendite 2026:* 2,69 %

Bewertung: Stark unterbewertet

Branche: Sportartikel

*Prognose

adidas Prognose: Fundamentale Entwicklung

Mehrere Analysten sehen Potenzial durch mögliche Rückerstattungen von US-Zöllen. Die Erfolgsaussichten sind nach jüngsten Gerichtsentscheidungen gestiegen, auch wenn die US-Regierung Widerstand signalisiert.

Operativ konnte adidas zuletzt überzeugen:

Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich (währungsbereinigt)

Gewinnanstieg um 67 - auf rund 1,4 Mrd. EUR

Dividende soll um 40 - steigen (2,80 EUR je Aktie)

Für das laufende Jahr erwartet der Konzern:

Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich - +2 Mrd. EUR)

Betriebsergebnisanstieg auf etwa 2,3 Mrd. EUR

Belastungen von rund 400 Mio. EUR durch Zölle und Währungseffekte...

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