Baden-Baden (ots) -
Live-Podcasts in drei Locations / vom 10. bis 12. April 2026 in Mannheim / u. a. mit "Dark Matters" und "Zwei Seiten"
Das SWR Podcastfestival verwandelt Mannheim auch 2026 zum Podcast-Hotspot. An insgesamt drei Tagen - vom 10. bis 12. April - präsentiert der SWR Live-Podcasts in drei Locations. Von True Crime über Wissen bis hin zu Talk-Formaten und Comedy: Podcasterinnen und Podcaster aus den verschiedensten Genres werden vor Ort sein. Auch für kleine Podcastfans ist wieder gesorgt: mit "Tigerentenclub - Die Hör-Spiel-Show" und dem "Lachlabor" gibt es interaktive Angebote für Kinder. Das SWR Podcastfestival ist eine Kooperation von SWR und 190a GmbH. Für einige der Podcasts gibt es noch Tickets unter SWR.de/podcastfestival (https://www.swr.de/home/swr-podcastfestival-100.html) zu kaufen.
Live-Podcasts für jeden Geschmack
Das SWR Podcastfestival findet vom 10. bis 12. April 2026 zum vierten Mal in Mannheim statt. An drei Tagen präsentiert der SWR vielfältige Podcasts für junge Menschen - das Publikum kann seine Podcast-Stars live und hautnah auf der Bühne erleben. Das Angebot umfasst unterschiedliche Genres. Neben SWR Podcasts sind auch Angebote aus dem ARD-Kosmos sowie Formate von externen Podcaster:innen dabei. Die Veranstaltungen finden an drei Orten in Mannheim statt: in der Alten Feuerwache, dem Jugendkulturzentrum Forum und im Capitol. Alle Live-Podcasts werden aufgezeichnet und können ab dem jeweils nächsten Tag in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/) nachgehört werden.
Tickets und Programm
Tickets für das SWR Podcastfestival 2026 gibt es unter SWR.de/podcastfestival (https://www.swr.de/home/swr-podcastfestival-100.html) zu kaufen.
Freitag, 10. April 2026
20 Uhr: "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" mit Tim Mälzer und Jan Ullrich - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Streifenfragen" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "She's talking" - Forum
Samstag, 11. April 2026
15:30 Uhr: "Meilensteine - Alben, die Geschichte machen" - Alte Feuerwache
15:30 Uhr: "Tigerenten Club - Die Hör-Spiel-Show" - Alte Feuerwache
15:30 Uhr: "Reisen Reisen" - Forum
20 Uhr: "Flexikon" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Sprechen wir über Mord?!" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Psychologie to go!" - Forum
Sonntag, 12. April 2026
15:30 Uhr: "Amerika, wir müssen reden!" - Alte Feuerwache
15:30 Uhr: "Zwei Seiten - Der Podcast über Bücher" - Alte Feuerwache
15:30 Uhr: "Lachlabor - Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln" - Capitol
15:30 Uhr: "Dark Matters" - Forum
20 Uhr: "Was bisher geschah" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "40+ Die Podcast Therapie" - Forum
20 Uhr: "ANTI ALLES" - Capitol
20 Uhr: "Samma gehts noch Junge?!" - Alte Feuerwache
Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen unter: SWR.de/podcastfestival (https://www.swr.de/home/swr-podcastfestival-100.html)
Fotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)
Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)
Pressekontakt:
Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.de
Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6239440
Live-Podcasts in drei Locations / vom 10. bis 12. April 2026 in Mannheim / u. a. mit "Dark Matters" und "Zwei Seiten"
Das SWR Podcastfestival verwandelt Mannheim auch 2026 zum Podcast-Hotspot. An insgesamt drei Tagen - vom 10. bis 12. April - präsentiert der SWR Live-Podcasts in drei Locations. Von True Crime über Wissen bis hin zu Talk-Formaten und Comedy: Podcasterinnen und Podcaster aus den verschiedensten Genres werden vor Ort sein. Auch für kleine Podcastfans ist wieder gesorgt: mit "Tigerentenclub - Die Hör-Spiel-Show" und dem "Lachlabor" gibt es interaktive Angebote für Kinder. Das SWR Podcastfestival ist eine Kooperation von SWR und 190a GmbH. Für einige der Podcasts gibt es noch Tickets unter SWR.de/podcastfestival (https://www.swr.de/home/swr-podcastfestival-100.html) zu kaufen.
Live-Podcasts für jeden Geschmack
Das SWR Podcastfestival findet vom 10. bis 12. April 2026 zum vierten Mal in Mannheim statt. An drei Tagen präsentiert der SWR vielfältige Podcasts für junge Menschen - das Publikum kann seine Podcast-Stars live und hautnah auf der Bühne erleben. Das Angebot umfasst unterschiedliche Genres. Neben SWR Podcasts sind auch Angebote aus dem ARD-Kosmos sowie Formate von externen Podcaster:innen dabei. Die Veranstaltungen finden an drei Orten in Mannheim statt: in der Alten Feuerwache, dem Jugendkulturzentrum Forum und im Capitol. Alle Live-Podcasts werden aufgezeichnet und können ab dem jeweils nächsten Tag in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/) nachgehört werden.
Tickets und Programm
Tickets für das SWR Podcastfestival 2026 gibt es unter SWR.de/podcastfestival (https://www.swr.de/home/swr-podcastfestival-100.html) zu kaufen.
Freitag, 10. April 2026
20 Uhr: "1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit" mit Tim Mälzer und Jan Ullrich - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Streifenfragen" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "She's talking" - Forum
Samstag, 11. April 2026
15:30 Uhr: "Meilensteine - Alben, die Geschichte machen" - Alte Feuerwache
15:30 Uhr: "Tigerenten Club - Die Hör-Spiel-Show" - Alte Feuerwache
15:30 Uhr: "Reisen Reisen" - Forum
20 Uhr: "Flexikon" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Sprechen wir über Mord?!" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "Psychologie to go!" - Forum
Sonntag, 12. April 2026
15:30 Uhr: "Amerika, wir müssen reden!" - Alte Feuerwache
15:30 Uhr: "Zwei Seiten - Der Podcast über Bücher" - Alte Feuerwache
15:30 Uhr: "Lachlabor - Lustiges Wissen für Kinder zum Miträtseln" - Capitol
15:30 Uhr: "Dark Matters" - Forum
20 Uhr: "Was bisher geschah" - Alte Feuerwache
20 Uhr: "40+ Die Podcast Therapie" - Forum
20 Uhr: "ANTI ALLES" - Capitol
20 Uhr: "Samma gehts noch Junge?!" - Alte Feuerwache
Änderungen vorbehalten
Weitere Informationen unter: SWR.de/podcastfestival (https://www.swr.de/home/swr-podcastfestival-100.html)
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