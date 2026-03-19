© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI2,1 Billionen US-Dollar unter Verwaltung - und plötzlich warnt der Chef des norwegischen Staatsfonds vor einer KI-Blase und geopolitischen Schocks. Was Anleger jetzt nicht ignorieren dürfen. Die Hintergründe. Wenn selbst der Chef des größten Staatsfonds der Welt nervös wird, sollten Anleger hellhörig werden. Nicolai Tangen, der Chef des norwegischen Staatsfonds, warnt vor einer explosiven Mischung, die die Märkte erschüttern könnte: eine KI-Blase und zunehmende geopolitische Risiken. Norwegens Staatsfonds ist der größte der Welt und verwaltet derzeit ein Vermögen von 2,1 Billionen US-Dollar. Bloomberg hatte zuerst darüber berichtet. Die Dimension ist gewaltig. Allein das Szenario einer …Den vollständigen Artikel lesen
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