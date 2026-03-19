Trotz gestiegener, operativer Gewinne: Vonovia fällt zeitweise auf ein Jahrestief

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Das größte Wohnungsunternehmen Europas erlitt Kursverluste nach der Veröffentlichung seiner Geschäftsergebnisse.



Die Vonovia SE zählt heute zu den DAX-Titeln mit den höchsten Kursverlusten. Nach der Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse für das Jahr 2025 rutschte der Titel fast 10 Prozent ins Minus und notierte auf einem Jahrestief von ca. 22 Euro. Das Unternehmen betonte seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in einem von Herausforderungen geprägten Marktumfeld. Der Wohnimmobilienkonzern erzielte im vergangenen Geschäftsjahr 2025 einen um 6 Prozent gesteigerten operativen Gewinn von rund 2,8 Milliarden Euro und widersetzte sich damit unter anderem höheren Bau- und Finanzierungskosten sowie einem um ca. 9.000 Einheiten geringeren Wohnungsbestands. Zudem wurde der Wert des Immobilienbestands um ca. 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Der Konzern schlägt für die Hauptversammlung im Mai eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie vor, was einem Anstieg um ca. 2,5 Prozent im Vorjahresvergleich entspricht. Die operative Stärke im vergangenen Geschäftsjahr wird jedoch von den Anlegern zunächst nicht belohnt.









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Quelle: HSBC













