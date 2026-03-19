Mainz (ots) -Ein tiefer Einblick in ein verborgenes Milliardengeschäft und illegale Machenschaften: Im ZDF-Podcast "BILLION DOLLAR BABIES - Der Aal und die Gier" berichten Investigativjournalisten Sebastian Weis und Marcel Ozan Riedel von ihren Recherchen zu einem der größten Wildtierverbrechen. Über Kontinente hinweg folgt der Podcast dem weltweiten Schmuggel mit Aalen. Eine Aaldame, gesprochen von Schauspielerin Katja Riemann, liefert kulturgeschichtliche Hintergründe. Zu streamen ist der Podcast im ZDF und überall, wo es Podcasts gibt, ab Dienstag, 24. März 2026, 22.00 Uhr. Der Podcast basiert auf den Recherchen zum Dokumentarfilm "MILLIARDEN DOLLAR BABIES - Große Gewinne mit kleinen Aalen" von Sebastian Weis. ARTE zeigt den Öko-Thriller am Dienstag, 24. März 2026, um 21.55 Uhr in seinem Programm, online ist er bei ARTE (https://www.arte.tv/de/) am selben Tag ab 5.00 Uhr zu sehen. Im ZDF-Streaming-Portal (http://www.zdf.de/) ist der Film ab Mittwoch, 25. März 2026, 22.00 Uhr, im Originalton mit deutschen Untertiteln.Der Podcast "BILLION DOLLAR BABIES - Der Aal und die Gier"Ein in der Karibik abgestürztes Flugzeug voller Baby-Aale bringt die Filmemacher Sebastian Weis und Marcel Ozan Riedel auf eine Spur: Glasaale - also junge Aale - werden weltweit geschmuggelt wie Kokain. Über sechs Folgen hinweg erzählt der ZDFkultur-Podcast "BILLION DOLLAR BABIES - Der Aal und die Gier" von der mehrjährigen Recherche der beiden Journalisten und Dokumentarfilmer. Die Reise führt über mehrere Kontinente. Eine Aal-Dame, gesprochen von Schauspielerin Katja Riemann, begleitet die Geschichte als kluge, eigenwillige Erzählerin. Sie spricht für ihre bedrohte Spezies, erzählt von jahrhundertealten Mythen und lenkt den Blick immer wieder auf das, was auf dem Spiel steht: das Überleben des Aals. "Das hier ist nicht irgendein True-Crime-Podcast, kein Wirtschaftsthriller, zumindest nicht für uns", sagt die Aal-Dame. "Das ist das größte Wildtierverbrechen, von dem kaum jemand weiß. Oder für das sich kaum jemand interessiert".Der Film "MILLIARDEN DOLLAR BABIES - Große Gewinne mit kleinen Aalen"Der Bestand des Europäischen Aals gilt seit Jahren als gefährdet. Dennoch boomt der Handel, denn das Tier zählt weltweit zu den begehrtesten Speisefischen. "MILLIARDEN DOLLAR BABIES - Große Gewinne mit kleinen Aalen" ist Öko-Thriller und dringende Warnung zugleich. Die Investigation zeigt, wie die riesige Nachfrage ein schmutziges Geschäft befeuert und die Existenz des Aals weiter gefährdet. Der Dokumentarfilm erzählt von Schmugglern, Geschäftsleuten, Mittelsmännern und Triaden-Bossen. Die Zuschauenden sind dabei, wenn in der Dominikanischen Republik am Strand für gefischte Baby-Aale Tausende Dollar in bar den Besitzer wechseln. Und sie erfahren, wie Europäische Glasaale auf verschlungenen Wegen von Paris über Hongkong aufs chinesische Festland geschmuggelt werden. "MILLIARDEN DOLLAR BABIES - Große Gewinne mit kleinen Aalen" ist eine Koproduktion von DOCDAYS, ZDF/ARTE, ZDFkultur, BBC World Service, BBC EYE und HRT.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Katharina Rudolph und Maja Tripkovic per E-Mail unter rudolph.k@zdf.de und tripkovic.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/milliardendollarbabies) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6239454