BROOKVILLE, OH / ACCESS Newswire / 19. März 2026 / Die Erweiterung des Duramax-Motorenwerks (DMAX) von General Motors in Brookville hat sich zu einem der bedeutendsten Industrieprojekte der Region entwickelt. Sie ist mit einer Investition in Höhe von 920 Millionen $ verbunden, die die Produktion von Duramax-Dieselmotoren für die Schwerlast-Lkw-Programme von GM unterstützt, darunter die Modelle Chevrolet Silverado HD und GMC Sierra HD. Öffentlichen Berichten zufolge wurde das Werk in Brookville um etwa 1,1 Millionen Quadratfuß erweitert, während das bestehende Werk zuvor etwa 250.000 Quadratfuß umfasste. Bemerkenswert ist, dass das Projekt Hunderte von Arbeitsplätzen vor Ort geschaffen und gesichert hat, da der Standort seine Produktionspräsenz im Südwesten von Ohio ausbaut. Diese Erweiterung vervierfacht die derzeitige Werksgröße und soll über 800 Arbeitsplätze schaffen, um die hohe Nachfrage nach Diesel-Lkw zu bedienen.

Zu den Fachleuten, die diese Arbeiten vorantreiben, gehört Sabra Sadeghi, eine Projektarchitektin und Ingenieurin, die bei der Erweiterung in Brookville vor Ort tätig war. Das Projekt wurde dafür gelobt, dass es trotz einer geplanten Fertigstellung bis 2026 bereits vorzeitig im Jahr 2025 in Betrieb genommen und im Rahmen des Budgets abgeschlossen wurde.

Auf Anfrage sagte Sadeghi: "Was mich bei Projekten wie dem DMAX-Werk motiviert, sind die Größe, die technische Herausforderung und der klare Beitrag zur Stärkung der US-Automobilindustrie. Ich bin dankbar, für diese Aufgabe ausgewählt worden zu sein, und habe mich dazu verpflichtet, jeden Aspekt der Werksentwicklung zu verstehen und zu unterstützen."

Während sich die öffentliche Berichterstattung über das DMAX-Projekt verständlicherweise auf das Ausmaß der Investition, die Auswirkungen auf die Belegschaft und die Zukunft der Produktion von Schwerlast-Lkw in Ohio konzentriert hat, werden große Expansionen in der Automobilindustrie letztlich durch die tägliche technische Koordination realisiert. Beim Brookville-Projekt lag Sadeghis Rolle an der Schnittstelle zwischen Planung, Compliance, Betrieb und Bauausführung, wobei sie dazu beitrug, die Anforderungen von GM in funktionsfähige Flächen umzusetzen, die bereit sind, die Produktion zu unterstützen.

Da die Erweiterung in Brookville nun voll in Betrieb ist, ist das Projekt ein weiteres Beispiel dafür, dass die Stärke der US-Automobilindustrie nicht nur von großen Kapitalinvestitionen abhängt, sondern auch von den Architekten, Ingenieuren und Projektfachleuten, die dabei helfen, diese Investitionen in funktionierende Werke umzusetzen. Für Brookville und die umliegende Region steht DMAX sowohl für industrielles Wachstum als auch für eine fortgesetzte Investition in die amerikanische Produktionskapazität.

Bei Fragen oder für weitere Einblicke in diese Arbeit wenden Sie sich bitte an ManufacturingBriefing@gmail.com.

QUELLE: Sabra Sadeghi

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