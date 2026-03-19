Mit Energie gibt es einen Megatrend, den fast nichts erschüttern kann. Anleger finden so Aktien mit reichlich Dividenden und viel Potenzial. Das Rennen ist eng: Beim Blick auf die Kursentwicklung der 40 DAX-Titel seit Jahresbeginn ringen die Versorger RWE und Eon sowie der Energietechniker Siemens Energy um die Spitzenposition. Kein kurzfristiges Phänomen. Auch auf Sicht der letzten zwölf Monate findet sich das energetische Trio in der Spitzengruppe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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